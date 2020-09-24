Банк "Кредит Днепр" Ярославского отчитался об убытках в 177 миллионов

Банк "Кредит Днепр" по итогам января-августа отчитывается об ущербе 177,2 млн грн (за январь-июль было 184,4 млн грн, за 8 месяцев-2019 – 25,9 млн грн).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01.09.2020 - 14,51% (требование НБУ - не менее 10%).

По данным НБУ, конечным владельцем банка "Кредит Днепр" является Александр Ярославский, который недавно приобрел финучреждение у Виктора Пинчука.

Предоставляя согласие на изменение владельца банка, НБУ отмечал, что "заявитель (Ярославский) обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния".

За первое полугодие отчисления банка "Кредит Днепр" в резерв под обесценение кредитов и средств в других банках составляли 305 млн грн (за 6 месяцев 2019 – 247,2 млн грн). Кредитный портфель сократился до 2,88 млрд грн (с 3,3 млрд грн на начала года).

Как сообщалось, бизнесмен Александр Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером до последнего времени являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 19 место среди 75 действующих.