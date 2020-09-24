Выручка управляющей ТРЦ компании Arricano упала на 18% из-за карантина (обновлено)

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, по итогам первого полугодия 2020 года составила $22 млн, что в 2,5 раза выше показателя первой половины 2019 года.

Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в четверг, ее выручка за январь-июнь сократилась на 18% – до $14,2 млн, тогда как совокупная прибыль снизилась в 5,8 раза – до $3 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Стоимость чистых активов компании с начала года возросла на 2,4% – до $131 млн.

Сокращение выручки компания обуславливает вынужденным закрытием торговых центров Arricano на карантин на фоне пандемии COVID-19 в марте-июне. В то же время в январе-феврале этот показатель возрос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, операционная прибыль компании снизилась на 16% – до $9,6 млн (без учета переоценки инвестиционной недвижимости).

Между тем, несмотря на временную остановку работы ТРЦ, наполняемость торговых площадей Arricano к концу полугодия составила 99%, отмечают в компании.

В то же время Arricano удалось сократить операционные расходы и затраты на персонал на $1,2 млн, что составляет около четверти от таких же затрат в первом полугодии 2019 года.

Банковские заимствования девелопера на конец первого полугодия составили $49,5 (годом ранее – $41,1 млн). При этом Arricano договорилась банками о продлении сроков погашения и реструктуризации кредитов, а также о снижении процентных ставок в среднем до 10,7%, тогда как в первом полугодии-2019 средняя ставка составляла 13,1%.

Денежный поток Arricano за шесть месяцев снизился на 35% – до $6,5 млн, что стало результатом уменьшения выручки и замедления погашения дебиторской задолженности вследствие коронакризиса.

По состоянию на 30 июня 2020 года Arricano имела $4,9 млн денежных средств и их эквивалентов и $56,2 млн небанковских кредитов.

Как сообщалось, чистая прибыль Arricano Real Estate Plc за 2019 год составила $8 млн, что в 4,7 раза меньше показателя 2018 года.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Ей также принадлежит 49,9% в столичном ТРЦ Sky Mall.

Напомним, ранее мажоритарный бенефициар Arricano Real Estate Plc Хиллар Тедер передал принадлежащую ему опосредованную 55%-ную долю в компании своему сыну Рауно Тедеру.