Падение экономики в 2020 году может оказаться ниже прогноза, – замглавы НБУ

Динамика украинской экономики в последние месяцы лучше, чем ожидал Национальный банк, по итогам года спад ВВП может составить меньше прогнозируемых 6%.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на пандемию, экономика работает, настроения у людей такие, что они потребляют, инвестируют. Поэтому мне кажется, что у нас в третьем квартале могут оказаться цифры лучше, чем мы ожидали, хотя вместе с тем мы видим ухудшение ситуации с заболеваемостью", – сказал Сологуб.

Замглавы НБУ напомнил, что во втором квартале 2020 года Нацбанк прогнозировал спад в 11%, а Госстат оценил его в 11,4%, на третий квартал НБУ закладывал замедление спада до 7,4%, а в целом ожидал сокращения украинской экономики в этом году на 6%.

"На данный момент может оказаться, что этот год будет немного лучше предыдущего прогноза, но мне кажется, что незначительно. Возможно, падение ВВП будет в районе 5%. Пока мы еще считаем новый прогноз", – отметил Сологуб.

В то же время он подчеркнул, что есть вопрос, насколько нынешняя ситуация устойчива, и коронавирус остается одним из главных рисков для прогноза и вновь может стать "черным лебедем".

"Сейчас все вроде бы относительно хорошо – на заболеваемость сильно не реагируют. Но если на каком-то этапе окажется, что людей некуда класть, нет врачей и резко придется вводить жесткие карантинные ограничения, то эффект для экономики может оказаться даже хуже, чем весной", – пояснил Сологуб.

Замглавы Нацбанка также отметил, что в целом развитие ситуации в Украине в этот кризис сильно отличается от предыдущих лет: страна впервые показывает примерно средние по миру темпы спада, тогда как ранее она была среди главных пострадавших. Он подчеркнул, что это подтверждает правильность проводившейся в предыдущие годы фискальной и монетарной политики.

Как сообщалось, ранее Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11,4% , падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года составило 1,3%.

НБУ ранее ожидал замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом по году его текущий прогноз спада 6%, тогда как у правительства – 4,8%.