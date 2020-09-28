Нацбанк разработал критерии рисков для рынка небанковских финансовых услуг (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) разработал и обнародовал для обсуждения проект Положения об установлении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба НБУ, установление критериев позволит определять периодичность проведения плановых инспекционных проверок небанковских учреждений, ведь сегодня нормативно-правовые акты по этому вопросу отсутствуют, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, разработанный проект положения предполагает учет риск-ориентированного подхода при оценке общественной важности финучреждения, а также определяет интенсивность надзора (в частности периодичности плановых проверок) на основе принципа пропорциональности.

Согласно проекту, критериями оценки степени риска станут: состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля; показатели деятельности; соблюдение обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций, других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

При этом каждый показатель и его вес в оценке каждого из критериев будет определяться и рассчитываться в зависимости от типа участника рынка: отдельно для страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять услуги по финансовому лизингу (лизингодателей), ломбардов.

По результатам оценки степени риска участнику рынка будет присваиваться балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический).

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При этом Национальный банк на основании комплексного анализа доступной информации при определении общего балла будет вправе применить корректирующий балл (но не более одного), который увеличивает или уменьшает общий балл по критерию.

Согласно проекту, участники рынка будут разделены на 4 группы, согласно определенным критериям и с учетом видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей.

Национальный банк будет проводить оценку степени риска и оценку общественной значимости участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка. Периодом оценки является период с 1 октября года предыдущего года по 30 сентября текущего года.

По итогам оценки степени риска и общественной значимости Национальный банк будет составлять план проведения плановых инспекционных проверок финучреждений на следующий год. Следовательно, плановая проверка каждого участника рынка будет проводиться не чаще одного раза в год, но не реже, чем один раз в 5 лет.

В то же время Национальный банк вправе определить участников рынка, которым не присваивается группа общественной важности. Такие учреждения не включаются в план проведения плановых проверок. Национальный банк сможет проводить внеплановые инспекционные проверки и/или осуществлять безвыездный надзор этих участников рынка.