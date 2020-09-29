Активы обанкротившегося производителя винтовок Remington разделят между семью компаниями

Американский производитель оружия Remington Outdoor Co. будет разделен между семью выигравшими аукцион покупателями.

Как пишет The Wall Street Journal, подразделения компании по производству боеприпасов и огнестрельного оружия были проданы по отдельности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом продажа бизнеса по производству боеприпасов и оружия принесет по меньшей мере $155 млн, которые пойдут на покрытие долга компании.

Крупнейший лот, о котором известно на данный момент, выиграла Vista Outdoor Inc. Компания получит бизнес Remington по производству боеприпасов в Лоноке, штат Арканзас, за $81,4 млн.

Sierra Bullets Inc. выиграла лот на еще одну часть бизнеса по выпуску боеприпасов стоимостью $30,5 млн.

Sturm Ruger & Co. получит часть оружейного бизнеса за $30 млн, а Roundhill Group LLC заплатит еще $13 млн за другие активы по выпуску оружия.

JJE Capital Holdings LLC приобретет бренды H&R, Parker и другие активы по производству огнестрельного оружия.

Слушания по поводу утверждения результатов аукциона в суде по банкротствам в Декейтере, штат Алабама, назначены на вторник.

Как сообщалось, Remington объявила о банкротстве в июле, не справившись с долговой нагрузкой, при том, что спрос на оружие в США существенно вырос в последнее время на фоне массовых беспорядков.

Это уже второе банкротство Remington с 2018 года, когда компания также провела реструктуризацию в соответствии со статьей 11, в результате чего ее владельцами стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.