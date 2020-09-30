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Золотовалютные резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,6 миллиарда, – Данилишин

Золотовалютные резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,6 миллиарда, – Данилишин

По данным главы Совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина, международные резервы Украины по состоянию на 29 сентября составляли $26,5 млрд.

Об этом Данилишин написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Объем международных резервов, который на 29 сентября составил $26,5 млр, является достаточным для стабилизации чрезмерных колебаний на валютном рынке", – сообщил Данилишин.

Как сообщалось, по данным Национального банка, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29,05 млрд (в эквиваленте).

Международные резервы по состоянию на 1 августа составляли $28,8 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд и на 1 июля составляли $28,52 млрд.

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.

валютний резерв (197) Данілін Владислав (3) НБУ (9348) золотовалютний резерв (249)


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Топ коментарі
+21
пішли розтринькувати команда зе валютні резерви держави зібрані Порошенком
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30.09.2020 13:29
+12
Знов миші з'їли.
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30.09.2020 15:25
+10
І борги були на 8 млрд. менші, але то таке...
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30.09.2020 15:16
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пішли розтринькувати команда зе валютні резерви держави зібрані Порошенком
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30.09.2020 13:29 Відповісти
При Пороху вони були на 6 млрд менші ніж зараз.
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30.09.2020 15:09 Відповісти
І борги були на 8 млрд. менші, але то таке...
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30.09.2020 15:16 Відповісти
При Пороху вони зросли на 18 лярдів. Побачимо на зелене зростання.
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30.09.2020 15:19 Відповісти
Только вот Смолия, который назначался при Порошенко, заставили уйти как раз недавно. Вот пока был он - росли. Как пришел зеленый назначенец - стали падать.
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01.10.2020 01:03 Відповісти
Знов миші з'їли.
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30.09.2020 15:25 Відповісти
Все набарижее бариґами спускаються в унітаз.
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30.09.2020 22:51 Відповісти
А куди діли?
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30.09.2020 16:02 Відповісти
Кадры Зеленского ( Ермака-Козыря) в действии.
https://www.youtube.com/watch?v=YC5_8-afZ4g Кадровый голод Зеленского
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30.09.2020 16:05 Відповісти
А хто з нормальних спеціалістів буде працювати з Зе-шоблою профанів,колаборантів та рашистських запроданців...?
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01.10.2020 09:45 Відповісти
реЗЕрвы пошли на хорошее дело.
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30.09.2020 18:23 Відповісти
Мегабарыги -мегаворюги
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30.09.2020 18:56 Відповісти
"Мы все - президенты!!!"
Шмарклявые, вы счастливы?
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30.09.2020 19:24 Відповісти
З такою економікою впору сухарі сушити.
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30.09.2020 19:54 Відповісти
Все идет по плану, сказал Коломойский - дефолт, значит тому и быть.
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30.09.2020 19:57 Відповісти
Да шо ж такое???

Куда не кинься - у зебилов сплошные новые достижения.

Экономика в коме.
Промпроизводство в коме.
Гривна в прединфарктном состоянии.
ЕС и МВФ сворачивают сотрудничество.
Международная позиция по Донбасу подмочена.
Уровень жизни ураинцев падает.
Цены на коммуналку, газ, воду, свет растут.
Карантин просран.
Заболеваемость коронавирусом зашкаливает показатели весенних пиков.
Коронавирусный фонд просран.

Теперь еще и золотой парашют ЗВР стал уменьшаться.
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30.09.2020 21:48 Відповісти
А вот в Московии есть такой маленький пушистый беленький зверек, скоро он будет в Украине.
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01.10.2020 07:47 Відповісти
'Крокодил не ловится, не растет кокос'
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01.10.2020 08:46 Відповісти
Зе-чмо з шоблою хазяюють.
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01.10.2020 09:40 Відповісти
Падают резервы - плохо, растут - все равно плохо.
Порохоботы они такие "адекваты" смешные. Ылита!
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01.10.2020 09:41 Відповісти
Зелеботам как не ссы в глаза, всё божья роса
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01.10.2020 09:58 Відповісти
А где растут?
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01.10.2020 10:33 Відповісти
Ну куды ж нам до зеленой Ылиты типа Коли Оболонского
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01.10.2020 11:09 Відповісти
Йдем до того , що Зеленський з своєю слугою народу залишить нам то що залишив Янукович не дай Бог! Голосуєм за Зеленського і його команду жити стане краще, а все гірше і гірше!
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01.10.2020 10:05 Відповісти
К тому все идет. Интересно только когда шобла убегать будет?
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01.10.2020 10:34 Відповісти
А кто придаст импульс для такого движения шоблы?
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01.10.2020 11:04 Відповісти
Зеленський со своими Шлюхами народа залишить нам згарище.
Причому як єкономічне, так і моральне.
І часто здається, що це і є їх мета...
Думай-те
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01.10.2020 11:28 Відповісти
Похоже , она сама себе придаст "импульс", когда роймет, что уже совсем ни с чем не справляется и воровать уже нечего
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01.10.2020 11:07 Відповісти

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