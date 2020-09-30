Золотовалютные резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,6 миллиарда, – Данилишин

По данным главы Совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина, международные резервы Украины по состоянию на 29 сентября составляли $26,5 млрд.

Об этом Данилишин написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Объем международных резервов, который на 29 сентября составил $26,5 млр, является достаточным для стабилизации чрезмерных колебаний на валютном рынке", – сообщил Данилишин.

Как сообщалось, по данным Национального банка, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29,05 млрд (в эквиваленте).

Международные резервы по состоянию на 1 августа составляли $28,8 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд и на 1 июля составляли $28,52 млрд.

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.