ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз сокращения реального ВВП Украины в 2020 году - до 5,5%, в следующем году его рост составит 3%.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность в отношении будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", – отмечает банк.

В мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%.

Он указывает, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекли существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", – подчеркнул ЕБРР.

Банк напомнил, что в первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором – на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.

Согласно оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет лишь в четвертом квартале 2022 года.

В целом, по оценкам банка, объем ВВП в регионах его работы (от Центральной и Восточной Европы до Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки) сократится в этом году на 3,9%, а в 2021 году восстановится на 3,6%. По сравнению с майским прогнозом показатель текущего года ухудшен на 0,4 процентных пункта (п.п.), следующего – на 1,2 п.п.

При этом ЕБРР указывает, что его прогнозы содержат существенный элемент неопределенности; а их достоверность в некоторой степени зависит от точности расчетов будущих темпов роста, которые были сделаны ранее, в первой половине 2020 года.

"Заметную роль может сыграть и то, пойдут ли правительства на повторное введение режима самоизоляции, и как население будет реагировать на дальнейшее распространение вируса – например, добровольным соблюдением социальной дистанции", – говорится в отчете.

В докладе указывается, что ряд секторов, в частности туризм, рискует понести долговременный ущерб, однако другие отрасли, такие как розничная интернет-торговля, могут выиграть от ускорения цифровизации.

ЕБРР также отмечает, что спад экономики в текущем году, вероятно, будет наиболее выраженным в странах, которые особенно сильно зависят от внешних источников дохода. К ним относятся Албания, Греция, Кипр, Хорватия и Черногория, для которых в этом году оказалась потерянной большая часть туристического сезона.

Как сообщалось, ранее Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11,4% , падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года составило 1,3%.

НБУ ранее ожидал замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом по году его текущий прогноз спада 6%, тогда как у правительства – 4,8%.

Как сообщалось, аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад на 4% в Украине в 2020 году при среднегодовой инфляции 2,6% (на конец года – 3,5%) с резким ростом профицита текущего счета платежного баланса до 5,7% ВВП.

Инвесткомпания Dragon Capital улучшила свой прогноз падения экономики Украины в 2020 году с -7,2% ВВП до -5,5% ВВП, заявил глава компании Томаш Фиала.