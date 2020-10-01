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ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины

ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз сокращения реального ВВП Украины в 2020 году - до 5,5%, в следующем году его рост составит 3%.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность в отношении будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", – отмечает банк.

В мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%.

Он указывает, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекли существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", – подчеркнул ЕБРР.

Банк напомнил, что в первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором – на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.

Согласно оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет лишь в четвертом квартале 2022 года.

В целом, по оценкам банка, объем ВВП в регионах его работы (от Центральной и Восточной Европы до Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки) сократится в этом году на 3,9%, а в 2021 году восстановится на 3,6%. По сравнению с майским прогнозом показатель текущего года ухудшен на 0,4 процентных пункта (п.п.), следующего – на 1,2 п.п.

При этом ЕБРР указывает, что его прогнозы содержат существенный элемент неопределенности; а их достоверность в некоторой степени зависит от точности расчетов будущих темпов роста, которые были сделаны ранее, в первой половине 2020 года.

"Заметную роль может сыграть и то, пойдут ли правительства на повторное введение режима самоизоляции, и как население будет реагировать на дальнейшее распространение вируса – например, добровольным соблюдением социальной дистанции", – говорится в отчете.

В докладе указывается, что ряд секторов, в частности туризм, рискует понести долговременный ущерб, однако другие отрасли, такие как розничная интернет-торговля, могут выиграть от ускорения цифровизации.

ЕБРР также отмечает, что спад экономики в текущем году, вероятно, будет наиболее выраженным в странах, которые особенно сильно зависят от внешних источников дохода. К ним относятся Албания, Греция, Кипр, Хорватия и Черногория, для которых в этом году оказалась потерянной большая часть туристического сезона.

Как сообщалось, ранее Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11,4% , падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года составило 1,3%.

НБУ ранее ожидал замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом по году его текущий прогноз спада 6%, тогда как у правительства – 4,8%.

Как сообщалось, аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад на 4% в Украине в 2020 году при среднегодовой инфляции 2,6% (на конец года – 3,5%) с резким ростом профицита текущего счета платежного баланса до 5,7% ВВП. 

Инвесткомпания Dragon Capital улучшила свой прогноз падения экономики Украины в 2020 году с -7,2% ВВП до -5,5% ВВП, заявил глава компании Томаш Фиала.

ВВП (1157) держбюджет (1588) ЄБРР (777)


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Топ коментарі
+8
еврооптимисты, мля. со 100% уверенностью можно сказать, что и в третьем и в четвертом квартале был и будет спад пром производства и соответственно за весь 2020 год будет не 5,5%, а в очень , очень лучшем случае все 8-9%. а их прогноз роста на следующий год, при зельоных посудомойках, вообще выглядит евроглумлением.
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01.10.2020 14:38 Відповісти
+6
ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины - Цензор.НЕТ 5658
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01.10.2020 14:12 Відповісти
+5
Генеральная прокуратура Украины отказала НАБУ в проведении расследования заявления по факту вымогательства взятки заместителем руководителя фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Халиноном.

Золотовалютные резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,6 миллиарда

Впервые с первого квартала 2016 реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%.
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01.10.2020 17:33 Відповісти
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Єта прариф!
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01.10.2020 11:07 Відповісти
а "узеленских" снова обещают бОранам +40% роста ВВП.. но - потом, когда-нибудь..

и то - до выборов обещают))
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01.10.2020 13:05 Відповісти
Генеральная прокуратура Украины отказала НАБУ в проведении расследования заявления по факту вымогательства взятки заместителем руководителя фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Халиноном.

Золотовалютные резервы Нацбанка сократились за месяц на $2,6 миллиарда

Впервые с первого квартала 2016 реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%.
показати весь коментар
01.10.2020 17:33 Відповісти
Впервые с первого квартала 2016 реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%...

ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины - Цензор.НЕТ 4853
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01.10.2020 19:25 Відповісти
адже можут, коли не вміють... роблять це разом..
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01.10.2020 14:03 Відповісти
ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины - Цензор.НЕТ 5658
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01.10.2020 14:12 Відповісти
еврооптимисты, мля. со 100% уверенностью можно сказать, что и в третьем и в четвертом квартале был и будет спад пром производства и соответственно за весь 2020 год будет не 5,5%, а в очень , очень лучшем случае все 8-9%. а их прогноз роста на следующий год, при зельоных посудомойках, вообще выглядит евроглумлением.
показати весь коментар
01.10.2020 14:38 Відповісти
може і буде... для хауса, а для пересічного , натомість дешевої енергії аес , буде гарною ахметівська ціна від тес . це і є може ?! і в чому користь для економіки, в подальшому штучному зубожинні населеня і росту статок рудого патріота?
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01.10.2020 15:04 Відповісти
25-30% более реально
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02.10.2020 00:27 Відповісти
И растаможку не сделали человеческую и налоги не снизили. А страна все глубже в жопе. Может вы все делаете наоборот? Не с бедных людей нужно деньги сдирать а прижать хвосты и яйца ворам-олигофренам
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02.10.2020 00:12 Відповісти
Шо ни новость экономики - то новое достижение ЗЕлядей. И новые перспективы конца эпохи бедности у зебилов.

А зебилы, подтирая жопу пальцем, мечтают о том, как хреново будет Пороху и порохоботам.
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02.10.2020 02:59 Відповісти

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