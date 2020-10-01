Фонд гарантирования обнаружил еще две компании с поддельными свидетельствами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнаружил еще две финансовые компании, которые вводят в заблуждение клиентов, публикуя на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда.

Как сообщает пресс-служба Фонда, ООО "Mobil Box" и ООО "Online Terminal" опубликовали на своих сайтах скан-копии свидетельств, у которых совпадают регистрационные номера, а также дата выдачи, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что часть указанных в скан-копиях данных соответствует настоящему свидетельству, которое было выдано существующему банку-участнику Фонда.

В Фонде подчеркивают, что Mobil Box и Online Terminal не являются и не могут быть участниками Фонда гарантирования вкладов, поскольку, согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", его участниками являются только банки.

Фонд отметил, что в опубликованных документах компании также используют несколько разных названий юрлиц: Mobil Box, "Mobil Box-Украина", Mobil Box UA, а также Online Terminal, "Online Terminal-Украина", Online Terminal UA.

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Кроме того, в одной из опубликованных скан-копий документов указан один и тот же идентификационный код юридического лица, по которому отсутствуют сведения о компании в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Фонд также отмечает полную идентичность интерфейса и текстового наполнения сайтов этих компаний и факт рассылки компанией Mobil Box SMS-сообщений, в которых она оповещает получателя, что он якобы получил победу в независимом отборе, а награда составляет 200 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к правоохранительным органам с просьбой привлечь к ответственности ПАО "Центр Моторс" (Сentr Motors) за введение в заблуждения клиентов путем предоставления несуществующих документов, в частности, поддельного свидетельства участника Фонда.



