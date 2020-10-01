Больше 400 тысяч потребителей газа перешли к поставщику "последней надежды"

С 1 октября поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом более 410 тыс. бытовых потребителей, в том числе 404,55 тыс. клиентов перешли от "Донецкоблгаза".

Как передает БизнесЦензор, об этом член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко сообщила на своей странице в сети Facebook.

"По оперативной информации, с 1 октября поставщик "последней надежды" обеспечивает газом более 410 тыс бытовых потребителей, которые перешли от ПАО "Донецкоблгаз" (404 549 потребителей), ООО "Газпостачсервис" (2 316 потребителей), ПАО "Мелитопольгаз" (1 388 потребителей), ГП "Монтажник" (3 157 потребителей), ПАО "Львовгаз" – (1 потребитель)", – сообщила Кривенко.

"Причинами перехода указанных клиентов стало отсутствие подтвержденной номинации на точку выхода к газораспределительной системе от предыдущих поставщиков", – добавила представитель НКРЭКУ.

Кривенко отметила, что с 1 октября переход бытовых потребителей газа к поставщику "последней надежды" происходит автоматически в следующих случаях:

банкротство, ликвидация предыдущего поставщика природного газа;

приостановка или аннулирование лицензии на поставку природного газа предыдущего поставщика;

отсутствие подтвержденной номинации у действующего поставщика на точку выхода к газораспределительной системы, к которой подключен бытовой потребитель, кроме случаев инициирования поставщиком "последней надежды" отключения по объекту такого потребителя (положение этого абзаца применяется при поставке природного газа бытовым потребителям);

отсутствие бытового потребителя (точки коммерческого учета потребителя) в Реестре потребителей любого поставщика на информационной платформе Оператора ГТС (положение этого абзаца применяется при поставке природного газа бытовым потребителям).

"Следовательно, ни один потребитель не остался без поставщика природного газа! Напомню, что бытовые потребители будут получать газ от поставщика "последней надежды" до 60 дней. За это время они должны избрать себе нового поставщика газа", – добавила Кривенко.

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Напомним, в апреле Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.





Как сообщалось, Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Министерство энергетики определило компанию победителем конкурса, ценовое предложение которого составило 2 711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Согласно действующим правилам, ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.