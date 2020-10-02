Суд отменил разрешение на строительство трех высоток в Протасовом Яру

Суд признал противоправным и отменил разрешение на выполнение строительных работ, предоставленное заказчику ООО "Дайтона групп" и генподрядчику ООО "Строительная компания "Индбуд" на строительство первой очереди жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом по ул. Николая Амосова в Соломенском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда Киева от 25 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд установил, что 17 января 2012 года ООО "Бора" и Киевсовет заключили договор аренды участка площадью 2,79 га по ул. М. Амосова для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-офисно-торгового комплекса с гостиницей и паркингом.

5 мая 2018 года ООО "Бора" получило градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования указанного комплекса. В ГУО, в частности, было указано, что участок застройки попадает в зону охраняемого ландшафта.

6 июня ООО "Бора" передало участок в субаренду ООО "Дайтона Групп". Последнее заказало разработку проектной документации. В начале 2019 года "Дайтона групп" утвердила эту документацию, а в марте 2019 года получила разрешение ГАСИ на выполнение строительных работ.

Истцы считают, что разрешение выдано с нарушением требований действующего законодательства и при наличии недостоверных сведений в документах, которые служили основанием для его выдачи.

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Суд, рассмотрев материалы дела, указал, что в договоре аренды от 2012 года стороны ссылаются, в частности, решение Киевсовета 2007 года о передаче "Бора" участки в аренду. В этом решении предусматривалось внесение изменений в Генплан, а именно: перевести участок из территории зеленых насаждений в территорию жилой и общественной застройки.

Однако, 28 июля 2020 года Киевсовет признал решение Киевсовета 2007 года в части внесения изменений в Генплан не отвечающим интересам территориальной общины города Киева. Участок площадью 3,15 га по ул. Николая Амосова в парке отдыха Протасов Яр включен в перечень озелененных территорий общего пользования столицы.

То есть, указывает суд, решением Киевсовета земельный участок, на выполнение строительных работ на которой получено разрешение "Дайтона", отнесен к территории зеленых насаждений общего пользования и исключен из территории жилой и общественной застройки, что исключает возможность осуществления на нем строительства жилищно-торгового комплекса с паркингом.

Кроме того, суд отметил, что решение Киевсовета от 2007 года не было опубликовано в газете "Крещатик", что было обязательным условием для вступления в силу изменений, внесенных, в частности, в Генеральный план города Киева.

Суд отмечает, что основаниями заявленных исковых требований является несоответствие проектной документации требованиям законодательства. По результатам проверки установлено, в частности, превышение предельной высотности объекта (99 м при разрешенных 73,5 м), а также то, что застройщик не предоставил ряд согласований (от Минкультуры, Госавиаслужбы, КП "СУППР" и т.д.) . В мае 2019 года ГАСИ выдала предписание об устранении выявленных нарушений. Правомерность этого предписания установлена ​​апелляционным судом в июне этого года.

Также суд указал, что для проведения строительных работ в зонах охраны памятников, исторических ареалов населенных мест действующим законодательством предусмотрена необходимость получения разрешения в Минкультуры.

Проанализировав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии допущенных ООО "Дайтона Групп" нарушений требований градостроительной документации, градостроительных условий и ограничений, а также несоответствии объекта строительства проектной документации, требованиям строительных норм, стандартов и правил.

Иск об отмене разрешения на строительство подали Роман Ратушный и Евгений Самунджан, представитель истца - Евгения Закревская.

Как сообщалось, в Протасовом Яру ООО "Дайтона Групп" намерена построить ЖК Tourbillon.

ООО "Дайтона Групп" связано с руководителем днепропетровской организации партии "УКРОП" Геннадием Корбаном.

Руководителем ООО "Бора" является Александр Слипко, он действовал как представитель Вадима Столара по доверенности при покупке для последнего дома и участки в Киеве.

https://censor.net/biz/news/3154223/skandalnyyi_sud_otmenil_ogranichenie_vysotnosti_zastroyiki_v_protasovom_yaru