Государственный "Ощадбанк" получил нового главу

Наблюдательный совет "Ощадбанка" на своем заседании 2 октября принял решение о прекращении со 2 ноября полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября на эту должность Сергея Наумова.

Как сообщает пресс-служба банка, на протяжении 30 дней продлится реализация плана передачи управления новому руководителю, передает БизнесЦензор.

Андрей Пышный возглавлял "Ощадбанк" на протяжении 6,5 лет.

Как сообщалось, Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного "Ощадбанка" в конце сентября.

В июне 2020 года Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления "Ощадбанка". До этого он с сентября 2014 занимал должность председателя правления "Пиреус Банк МКБ".

Общий стаж работы Сергея Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в ведущих банках Украины, в частности "Райффайзенбанке", "УкрСиббанке", "Правэкс банке".

Напомним, результаты первого конкурса на должность главы банка были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", в нем побеждал действующий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Позже Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.