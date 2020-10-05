Совет Нацбанка объявил о недоверии Рожковой и Сологубу (обновлено)

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместитель главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

Ранее Богдан Данилишин неоднократно требовал отставки Рожковой и Сологуба.

Причиной принятого решения в сообщении указано "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины".

По данным источника Интерфакс-Украина, за объявление выговора и вынесение недоверия Рожковой и Сологубу проголосовал на заседании Совета НБУ и глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко.

Он добавил, что вопрос о вынесении недоверия был внесен на заседание членом Совета НБУ Виталием Шапраном.

По словам собеседника агентства, два члена Совета НБУ воздержались в ходе принятия решения о вынесении выговора, а остальные проголосовали — за, тогда как, голосуя за выражение недоверия, один член Совета воздержался, еще один был против, а остальные такое решение поддержали.

"Оба решения являются незаконными, у Совета НБУ нет никаких полномочий – выносить выговор. Это административные отношения, а они (Сологуб и Рожкова, – ред.) не являются их подчиненными", – считает источник.

В свою очередь в пресс-службе НБУ не ответили на вопрос, поддержал ли соответствующие решения глава НБУ Кирилл Шевченко, отметив, что все члены правления работают "в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности".

Читайте также: Курс гривни упал до минимума за два года

Кроме того, на заседании Совет НБУ рассмотрел результаты деятельности и проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях Национального банка за первое полугодие 2020 года.

"Совет констатировал, что критических нарушений, которые могли бы негативно повлиять на выполнение основных функций НБУ, не обнаружено. Также отсутствуют существенные недостатки, которые ставят под сомнение достоверность и целостность финансовой отчетности", – сообщил Данилишин.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.