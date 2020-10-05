Совет Нацбанка объявил о недоверии Рожковой и Сологубу (обновлено)
Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместитель главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.
Ранее Богдан Данилишин неоднократно требовал отставки Рожковой и Сологуба.
Причиной принятого решения в сообщении указано "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины".
По данным источника Интерфакс-Украина, за объявление выговора и вынесение недоверия Рожковой и Сологубу проголосовал на заседании Совета НБУ и глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко.
Он добавил, что вопрос о вынесении недоверия был внесен на заседание членом Совета НБУ Виталием Шапраном.
По словам собеседника агентства, два члена Совета НБУ воздержались в ходе принятия решения о вынесении выговора, а остальные проголосовали — за, тогда как, голосуя за выражение недоверия, один член Совета воздержался, еще один был против, а остальные такое решение поддержали.
"Оба решения являются незаконными, у Совета НБУ нет никаких полномочий – выносить выговор. Это административные отношения, а они (Сологуб и Рожкова, – ред.) не являются их подчиненными", – считает источник.
В свою очередь в пресс-службе НБУ не ответили на вопрос, поддержал ли соответствующие решения глава НБУ Кирилл Шевченко, отметив, что все члены правления работают "в обычном режиме и продолжают выполнять возложенные на них обязанности".
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Кроме того, на заседании Совет НБУ рассмотрел результаты деятельности и проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях Национального банка за первое полугодие 2020 года.
"Совет констатировал, что критических нарушений, которые могли бы негативно повлиять на выполнение основных функций НБУ, не обнаружено. Также отсутствуют существенные недостатки, которые ставят под сомнение достоверность и целостность финансовой отчетности", – сообщил Данилишин.
Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и заместителей главы правления.
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какая ж тут статья ?
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
В ПриватБанке считают, что ответчики нанесли банку убытки на сумму в сотни миллионов долларов.
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы.
Однако все обвинения имеют чисто уголовный характер. ПриватБанк выполнил по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США.
Исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы - потому что обвинения пока не доказаны в суде.
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в основном на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и докапитализировало его на $5,5 млрд.
Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
В иске говорится о том, КАК РАБОТАЛА СХЕМА. Конечные бенефициары "использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка", в конечном итоге воруя миллиарды долларов из ПриватБанка и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров - заговорщиков". (с. 3).
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
Нетипично, что конечные бенефициары не приняли мер для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто делают богатые россияне. Вместо этого они работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегон.
Обычно выходцы из постсоветских стран для отмывания денег покупают недвижимость в Нью-Йорке и на юге Флориды, но инвестиционный профиль этой группы отличается. Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс), Далласе (Техас) и в ферросплавные компании. Согласно иску ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.
Более примечательно, что Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных предприятий в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо) Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган) CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавэре (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.
В иске немало и и других интересных подробностей. Схема ПриватБанка была настолько простой, насколько это вообще возможно. К сожалению, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах. У каждой есть хороший шанс быть незамеченными, пока эти компании кто-то не укажет - как это сделали юристы ПриватБанка.
Как отмечает старший аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема заключается в том, что Соединенные Штаты позволяют создание сотен тысяч анонимных компаний, которые проникают в страну с целью отмывания денег.
"Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно должны быть сосредоточены в крупных городах и в сфере недвижимости, но могут проникать в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - сказал эксперт.
Национальный банк Украины 24 мая https://prm.ua/nbu-podav-apelyatsiyi-na-dva-rishennya-sudu-shhodo-privatbanku/ подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по "ПриватБанку".
Ранее стало известно, что национализированный "ПриватБанк" Украины подал https://prm.ua/privatbank-podav-pozov-do-kolomoyskogo-u-ssha/ иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.
Напомним, https://prm.ua/kolomoyskiy-prograv-sud-nbu-u-spravi-pro-refinansuvannya-privatbanku/ Национальный банк и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллионов гривен соответственно, по рефинансированию, что НБУ выдал ПриватБанку.
Как сообщал "Прямой" шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен https://prm.ua/sud-vidhiliv-apelyatsiyu-na-korist-eks-aktsioneriv-privatbanku-nbu-podaye-kasatsiyu/ иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Судебные иски олигарха https://prm.ua/ekspert-nazvav-metu-pozoviv-kolomoyskogo-proti-nbu-shhodo-privatbanku/ Игоря Коломойского и вымогательство двух миллиардов долларов - это все попытки создать такую ситуацию , когда государство будет вынуждено сесть с ним за стол переговоров и заключить мировое соглашение.
Ранее Окружной административный суд Киева заявил, что национализация Приватбанка была незаконной.
В свою очередь НБУ подготовил апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка и планирует предложить Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета министров по поводу подобных судебных практик, которые https://prm.ua/sprava-privatbanku-nbu-vimagaye-rozglyadu-pitannya-rishennya-sudu-u-rnbo/ наносят вред международному имиджу страны.
Напомним, политический эксперт Валерий Гончарук заявил, что олигарх Игорь https://prm.ua/provodyachi-kampaniyu-zelenskomu-kolomoyskiy-ne-zaymayetsya-altruyizmom-ekspert-pro-namir-oligarha-povernuti-privatbank/ Коломойский хочет вернуть себе не только национализированный "Приватбанк" , а также капитал в 2 миллиарда долларов.
Как и почему ПриватБанк дошел до фактической неплатежеспособности и на каком основании государство решило взять на себя ответственность за спасение крупнейшего банка? LIGA.net вместе с Национальным банком решили вспомнить главные события, предшествующие национализации Привата.
Уже в начале следующего года Нацбанк намеревается выйти с еще более подробным описанием событий, а главное - представить публике ключевые документы, касающиеся обещаний экс-акционеров и требований регулятора. Liga.net со своей стороны внимательно следит за этим, и опубликует новую информацию при первой возможности.
$1,5 млрд
Через три года, по итогам 2019-го, «ПриватБанк» заработает около $1,5 млрд чистой прибыли - абсолютный рекорд истории украинского банковского сектора.
https://project.liga.net/projects/nbu_privatbank/
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.msg22890038#msg22890038 Баканов в США. Паника и ошибки.
Дмитрий Чекалкин
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
https://forum.pravda.com.ua/index.php?action=profile;u=20064 МастерТук
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять. Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
Баканова просто отправили "решать вопросы" как принято и как понимают эти слова в этой среде. Посылать или не посылать Баканова - этого вопроса перед Зеленским не стояло вообще. Нужно быть полным идиотом, чтобы доверить постороннему лицу такую информацию. Нужен человек лично в это замазанный.
Скорее всего прибыв в США Баканов попробовал установить контакты с адвокатской группой обслуживающей этот процесс. Через кого то или лично. Возможно им передали какой то "месседж". Сразу же оговоримся. Мы абсолютно уверены, что г-н Баканов ни коим образом не мог угрожать представителям американской адвокатуры, или предлагать им что то противозаконное. Он для этого недостаточно глуп.
Но он оказался недостаточно умен, чтобы просчитать все варианты реакции представителей американской адвокатуры на свои "месседжы".
Господа "квартальные" - это вам не Украина, где купив пяток "судей " вы можете ногами открывать двери Конституционного Суда.
Это Соединенные Штаты Америки. Здесь закон обязателен для всех, а адвокатура не является умением занести нужную сумму в нужные двери.
Позвонили бы Лазаренко, он бы вам разъяснил разницу.
Судя по молниеносной реакции адвокатской группы вопрос с передачей "меседжей" ими был давно просчитан, или их просто предупредили о такой возможности.
22 июня 2019 года в рамках рассмотрения Канцлерским судом (Court of Chancery) штата Делавер иска "Приват-Банка" (2019-0377) ... адвокатская группа юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющая в данном суде интересы "Приват-Банка" подала в Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер ходатайство о неотложном созыве специального заседания суда в рамках требования защиты свободы судебного рассмотрения. "
Ходатайство судом было принято и специальное заседание назначено на 25 июня 2019 года. Скорее всего суд будет рассматривать варианты недопущения обнуления судебного рассмотрения через мировое соглашение.
Баканову не оставалось ничего другого как быстро ретироваться.
Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "
Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение.
Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
А в Украине останутся только "величайшие деятели современности" - каломойши и выпускники трускавецкой акамедии.
Вон уже обещают, что украинцы останутся без пенсии.
Доголосовались за плесень...
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
Это даже покруче «горіла хата, палала». Это прямо качественно новый уровень *******.
На кону, если что, не только голова Рожковой. На кону включение станка и дефолт. Видимо, членам Рады Нацбанка, там где во главе человек Коломойского Данилишин, уже прямо невтерпёж, а Рожкова и Сологуб мешают.
Какие же псы.
https://www.facebook.com/hudymenko/posts/3367724636608964 Юрій Гудименко
Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что ей и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу https://nv.ua/biz/finance/shevchenko-golosoval-za-vygovor-rozhkovoy-i-sologubu-novosti-ukrainy-50116103.html объявили выговоры за комментарии изданию KyivPost для публикации о Нацбанке.
«Дело в том, что мы предоставили комментарии изданию https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kyivpost.com%2Fbusiness%2Funcertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html%3Ffbclid%3DIwAR0a5TjHMZUuQ_jRPCJUEkbf8Pxic8a_3FVxy3VxV6P_oChBJn9A112vNBE&h=AT1q52SBpVsPfWrAIv2nmM_Vj2tWZYV3Gm6gMx-3sz54sTLdknlXJqpxVXrtpRpxYbTU60qlf4YXJKVQtq5n-4pJbA0dO2ZfmJrRMRBsUh40JjX89o2r9vzE_N4lGvR5ahk&__tn__=R]-R&c[0]=AT1PIU4hXcExoedMUp3iEDCACmPsciiPxW4RHWWbBcPaDPNRNmhx5MirSCsmOhIswaHsGrhJ5RL8_p0jP71N2v5Cr9qXtEq_wguqBjVYLLdyqglVlBZAWBGMSN6xGUJBxpGAO8JHnDv3nwpt6oUK KyivPost для публикации о Национальном банке. Но поверьте, ничего крамольного, что бы шло в разрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ - это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации ?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью вызывающе топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон», - https://www.facebook.com/ekrozhkova/posts/4613745465365190 написала Рожкова в Facebook.
Она добавила, что https://nv.ua/biz/finance/vygovory-rozhkovoy-i-sologubu-shapran-vspomnil-o-lihih-90-h-i-ubiystve-getmana-novosti-ukrainy-50116163.html слова члена Совета НБУ Виталия Шапрана , который, комментируя выговоры, вспомнил о«лихих 90-х» и убийстве экс-главы Нацбанка Вадима Гетьмана в 1998 году, «могут быть трактованы неоднозначно».
«В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал для независимости Национального банка и вообще для здравого смысла», - резюмировала Рожкова.
https://www.facebook.com/ekrozhkova/posts/4613745465365190
Ничего особенного.
Просто член Набсовета НБУ, представитель криворожской экономической школы Виталий Шапран прямым текстом говорит, что членов правления НБУ Сологуба и Рожкову за их критику экономического курса президента Зеленского, в 90-е годы «просто встретили бы в подъезде собственного дома» и прострелили голову, как Вадиму Гетьману.
Сложно представить, как теперь МВФ будет планировать свою дальнейшую деятельность с Украиной, когда в штаб-квартире переведут это заявление !!
Хотят включить станок на полную , а там глядишь и дефолт не за горами !!