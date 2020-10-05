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Курс гривни упал до минимума за последние два года

Курс гривни упал до минимума за последние два года

Национальный банк установил на вторник, 6 октября, курс гривни на уровне 28,4009 грн/$, снизив его еще на 6 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

До этого курс гривни к доллару США в последний раз опускался ниже отметки 28,4 грн/$ в сентябре 2018 года.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 13 копеек, опустившись до 33,40376 грн за евро.

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Как сообщалось, ранее глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.

В свою очередь глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко заверил, что НБУ не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия. 

На минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$. Перед этим НБУ покупал валюту на межбанковском рынке, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

Автор: 

гривня (1578) курс (1536) НБУ (9376) Шевченко Кирило (153)


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Топ коментарі
+16
агент фсб - членограй ведет страну к погибели.
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05.10.2020 19:07 Відповісти
+9
Зеленский откатил страну назад и вернул все кадры Януковича. Что тут удивляться. уголовники правят страной.
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05.10.2020 21:46 Відповісти
+9
Ха, ВВП падает, короткосрочные государственные облигации выпускаются зелеными, чтобы просто попускать пыль в глаза быдлу, МВФ приостановило по сути транши, суды выносят решения в пользу олигархов и освобождают их от выплаты штрафов и прочее, а предпосылок нет?? Ну ну.
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06.10.2020 10:29 Відповісти
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агент фсб - членограй ведет страну к погибели.
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05.10.2020 19:07 Відповісти
сказали же что надо 30, это для первого раза...
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05.10.2020 19:30 Відповісти
Зеленский откатил страну назад и вернул все кадры Януковича. Что тут удивляться. уголовники правят страной.
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05.10.2020 21:46 Відповісти
Эй, зелебобики, за все придется платить из вашего кармана, в т.ч. и за идиотское "укрепление" гривни в прошлом году.
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06.10.2020 00:49 Відповісти
Спасибо ЗЕбизяна, огромное спасибо.
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06.10.2020 01:29 Відповісти
к новому году 30 минимум весной назад откат к 28-29 ну это в лучшем случае
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06.10.2020 08:03 Відповісти
Это все игра биржевых спекулянтов и непрофессионального руководства Нацбанка.Реальных предпосылок и необходимости такого падения гривны нет.
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06.10.2020 08:25 Відповісти
Ха, ВВП падает, короткосрочные государственные облигации выпускаются зелеными, чтобы просто попускать пыль в глаза быдлу, МВФ приостановило по сути транши, суды выносят решения в пользу олигархов и освобождают их от выплаты штрафов и прочее, а предпосылок нет?? Ну ну.
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06.10.2020 10:29 Відповісти
Ты ещё про подлых пиндосов забыл и еврейский масонский заговор а так хорошо по методичке пердака пишешь
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06.10.2020 12:51 Відповісти
кажется, эта новость скоро станет сродни "зонд дискавери поставил новый рекорд дальности полета"
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06.10.2020 11:21 Відповісти
Ну так выперли Смолия, выдавливают Рожкову, так что осуществление мечты Зели 30 гривен за доллар - не за горами!
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06.10.2020 13:07 Відповісти
вай как ниажидана!
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06.10.2020 13:27 Відповісти
Погодите, еще дефолт будет через пару лет. Из-за коронавируса, типа.
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06.10.2020 16:34 Відповісти

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