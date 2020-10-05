Курс гривни упал до минимума за последние два года

Национальный банк установил на вторник, 6 октября, курс гривни на уровне 28,4009 грн/$, снизив его еще на 6 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

До этого курс гривни к доллару США в последний раз опускался ниже отметки 28,4 грн/$ в сентябре 2018 года.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 13 копеек, опустившись до 33,40376 грн за евро.

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Как сообщалось, ранее глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.

В свою очередь глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко заверил, что НБУ не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия.

На минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$. Перед этим НБУ покупал валюту на межбанковском рынке, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.