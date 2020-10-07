Резервы Нацбанка упали за месяц на $2,5 миллиарда

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составляли $26,53 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 8,7% или на $2,52 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, снижение резервов в сентябре обусловлено выплатами по госдолгу в объеме $2,66 млрд. В частности, $2,21 млрд направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, $417,4 млн – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $445 млн, в том числе $111,9 млн – от размещения ОВГЗ.

Для поддержки курса гривни в условиях превышения спроса на валюту НБУ в сентябре потратил $231,5 млн. Хотя в отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточное предложение валюты, Нацбанк выкупил для пополнения резервов $34 млн.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) привела к снижению их стоимости на $105,7 млн (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Национального банка, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29,05 млрд (в эквиваленте).

Международные резервы по состоянию на 1 августа составляли $28,8 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд и на 1 июля составляли $28,52 млрд.

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.