Национальная академия наук избрала нового президента

По итогам тайного голосования двумя третями голосов избирателей президентом Национальной академии наук Украины избран академик Анатолий Загородний.

Об этом сообщается на сайте НАН Украины, передает БизнесЦензор.

Согласно официальной биографии, Загородний родился в 1951 году, окончил Харьковский университет в 1972 году и с тех пор работает в Институте теоретической физики НАН Украины (с 1989 года – заместитель директора, с 2003 года – директор), в 1992 -2005 годах – также профессор Киево-Могилянской академии, с 1996 года – Киевского национального университета. В 2009-11 годах – главный ученый секретарь НАН Украины

Его научные работы сфокусированы в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики.

Читайте также: Глава Совета НБУ снял свою кандидатуру с выборов президента Академии наук

Напомним, 19 августа 2020 года скончался президент НАНУ Борис Патон. Перед этим в июне он заявил, что видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего.

Ранее президиум академии утвердил списки кандидатов на должность президента НАНУ, среди которых академики Данилишин, Загородний, Владислав Гончарук, Сергей Комисаренко, а также академик и экс-вице-премьер Владимир Семиноженко.