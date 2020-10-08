МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины
Глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман призвал придерживаться принципов управления Национальным банком Украины (НБУ), которые доказали свою пользу как для НБУ, так и в целом для экономики Украины.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком", – говорится в заявлении Люнгмана.
Люнгман напомнил, что эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались Фондом.
"Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессионального центробанку, предоставив политике Нацбанка больше надежности и эффективности", – подчеркнул глава представительства МВФ.
Как сообщалось со ссылкой на декларацию на сайте НАПК, экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ (с марта по октябрь 2016 года) Александр Завадецкий претендует на должность замглавы Нацбанка.
Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы – Дмитрию Сологубу.
Как сказал информированный источник, глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.
Ранее, 1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.
На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).
Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса "Приватбанка" Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.
Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.
Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко "определиться с членами правления бывших глав НБУ".
Но сначала вставьте пистон ЗЕ, который через Данилишина и Шевченко проталкивает в НБУ интересы Коломойского.