Глава НБУ объяснил причины выговора Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса".

Об этом ZN.UA заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает БизнесЦензор.

"Стратегия коммуникаций одна для всех. Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка", - сказал Шевченко.

"Высказывание контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международным партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас. Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка", - заявил он.

Также глава НБУ отрицает наличие политического давления в этом деле. "Вообще это история о нарушении внутренних процедур, а не о политическом давлении", - добавил Шевченко.

Читайте также: Глава Совета НБУ рассказал о причинах выговора Рожковой и Сологубу

Как сообщалось со ссылкой на декларацию на сайте НАПК, экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ (с марта по октябрь 2016 года) Александр Завадецкий претендует на должность замглавы Нацбанка.

Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы – Дмитрию Сологубу.

Как сказал информированный источник, глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

Ранее, 1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).

Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса "Приватбанка" Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко "определиться с членами правления бывших глав НБУ".