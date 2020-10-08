Глава "Энергоатома" надеется запустить ЦХОЯТ через полгода

Временно исполняюзий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин прогнозирует завершение работ на Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) до конца года, при этом отметив, что ввод его в эксплуатацию невозможен без возобновления прилегающей железнодорожной линии "Вильча-Янов".

Об этом Котин сказал на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашему графику мы планируем завершить работы на самом объекте до конца года", – сказал Котин.

При этом Котин отметил, что вопрос возобновления железнодорожной линии, необходимой для транспортировки топлива с атомных электростанций к ЦХОЯТ, пока остается не решенным. Долгое время участок "Вильча-Янов" не эксплуатировался и сейчас нуждается в восстановлении.

По словам Котина, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения должно приступить к расчистке пути после утверждения его инвестпрограммы, затем оно получит финансирование этих работ.

"Мы ждем этого решения с недели на неделю", – сказал Котин.

В то же время в пресс-службе "Энергоатома" сообщили, что непосредственно восстановление участка "Вильча - Янов" должна осуществить "Укрзализныця", которая, по ее данным, уже восстановила 4 км линий.

Котин разъяснил: даже если не удастся к концу года запустить ЦХОЯТ в эксплуатацию, первая партия топлива, согласно графику, должна поступить в хранилище с Ривненской АЭС в апреле 2021 года.

"К этому времени можно еще успеть запустить ЦХОЯТ", – подчеркнул он.

Кроме того, глава НАЭК указал, что заключенные с Российской Федерацией контракты на отгрузку на ЦХОЯТ отработанного топлива предусматривают пролонгации в случае необходимости.

"Отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит компании сэкономить $150-200 млн в год", – пояснил глава "Энергоатома".

Читайте также: Суд отпустил подозреваемого по делу тендера для Микитася топ-менеджера "Энергоатома" под залог в 10 миллионов

Как сообщалось, 28 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-народному депутату Максиму Микитасю и первому заместителю гендиректора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову.

По версии следствия, в 2017 году чиновник обеспечил победу строительной компании Микитася на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью почти 1 млрд грн. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию. За эту ​​"услугу" семья Орлова бесплатно получила от строительной компании Микитася квартиры в жилых комплексах общей стоимостью 4,4 млн грн.

Напомним, в августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.

Строительство ЦХОЯТ должно позволить "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

В мае 2020 года "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября текущего года. В то же время выполнение работ в прогнозируемые сроки затянулось из-за проблем с выбором подрядчиков на достройку объекта.