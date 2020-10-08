Металлурги и "Укрзализныця" выступили против повышения тарифа на передачу электроэнергии

Государственная компания "Укрзализныця" и объединение предприятий "Укрметаллургпром" также выступают против повышения тарифов на передачу электроэнергии.

Об этом заявил глава Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак в кулуарах заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укрзализныця" – один из крупнейших потребителей электроэнергии: годовое потребление составляет 4 млрд кВт/ч. Предложенное повышение тарифа на электроэнергию приведет к увеличению затрат "Укрзализныци" на 120 млн грн в месяц", – сказал глава Федерации работодателей транспорта.

По его словам, вопрос оплаты обязательств перед инвесторами в возобновляемых источников (ВИЭ) непонятен, поскольку государство брало на себя обязательства, следовательно, оплата "зеленого" тарифа должна осуществляться из госбюджета.

В свою очередь, президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков предлагает расплачиваться с инвесторами в ВИЭ за счет выпуска ОВГЗ, а не за счет перекладывания этого бремени на промышленных потребителей.

"40% потребления электроэнергии приходится на предприятия металлургии. Любой рост тарифов на электроэнергию приведет к сокращению производства и в дальнейшем – к закрытию предприятий, что еще больше снизит потребление электроэнергии", – отметил он.

Народный депутат, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов выразил обеспокоенность тем, что проблему платежей в энергетике пытаются решить за счет других отраслей экономики.

"В первом полугодии 2020 года украинская промышленность получила совокупный убыток в размере 40 млрд грн, уровень экспорта снизился на 7,5%, падение промпроизводства составило 7,7%. Нужны системные изменения, а не решать проблемы энергетиков за счет промышленности", – подчеркнул парламентарий.

Как сообщалось, крупнейшие ферросплавные заводы Украины выступили за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии.

НКРЭКУ 7 октября одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на 30% на декабрь 2020 года – до 312,76 грн/МВт-ч.