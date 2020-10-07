НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на декабрь до 312,76 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту, комиссия не может поддержать предложение НЭК от 28 сентября о повышении тарифа на передачу уже с 1 ноября, исходя, в частности, из установленного порядком формирования тарифа срока в 75 дней с момента подачи документов о его изменении до предполагаемой даты введения нового тарифа.

В то же время в обосновании отмечено, что некомпенсированные средства по статьям, определенным "Укрэнерго" для компенсации в тарифе на протяжении ноября-декабря, предусматривается учесть при принятии решения об установлении тарифа на передачу на 2021 год.

Кроме того, комиссия откорректировала предложенный "Укрэнерго" тариф в размере 313,07 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" по итогам открытого обсуждения изменений к тарифу на передачу 25 сентября приняла решение предложить НКРЭКУ повысить его на ноябрь-декабрь текущего года с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн за МВт-ч без учета дефицита госпредприятия "Гарантированный покупатель" по "зеленым" тарифам для промышленных СЭС, а также без учета спецтарифа для предприятий зеленой металлургии.

Изначально выносимый на обсуждение проект изменений с учетом выплат по "зеленым тарифам" предполагал повышение тарифа на уровне 640,48 грн/МВт-ч.

Глава НЭК Владимир Кудрицкий по итогам обсуждения разъяснил, что финальный уровень тарифа будет включать только неучтенные ранее затраты, связанные с компенсацией уплаченных налогов, дивидендов, аренды распределительного устройства на ЧАЭС, а также компенсации домашним СЭС.

В то же время в НЭК подчеркнули, что тариф на уровне 313,07 грн/МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО по компенсации "зеленых" тарифов, кроме домашних СЭС, в пользу "ГарПока".