НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на декабрь до 312,76 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту, комиссия не может поддержать предложение НЭК от 28 сентября о повышении тарифа на передачу уже с 1 ноября, исходя, в частности, из установленного порядком формирования тарифа срока в 75 дней с момента подачи документов о его изменении до предполагаемой даты введения нового тарифа.

В то же время в обосновании отмечено, что некомпенсированные средства по статьям, определенным "Укрэнерго" для компенсации в тарифе на протяжении ноября-декабря, предусматривается учесть при принятии решения об установлении тарифа на передачу на 2021 год.

Кроме того, комиссия откорректировала предложенный "Укрэнерго" тариф в размере 313,07 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" по итогам открытого обсуждения изменений к тарифу на передачу 25 сентября приняла решение предложить НКРЭКУ повысить его на ноябрь-декабрь текущего года с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн за МВт-ч без учета дефицита госпредприятия "Гарантированный покупатель" по "зеленым" тарифам для промышленных СЭС, а также без учета спецтарифа для предприятий зеленой металлургии.

Изначально выносимый на обсуждение проект изменений с учетом выплат по "зеленым тарифам" предполагал повышение тарифа на уровне 640,48 грн/МВт-ч.

Глава НЭК Владимир Кудрицкий по итогам обсуждения разъяснил, что финальный уровень тарифа будет включать только неучтенные ранее затраты, связанные с компенсацией уплаченных налогов, дивидендов, аренды распределительного устройства на ЧАЭС, а также компенсации домашним СЭС.

В то же время в НЭК подчеркнули, что тариф на уровне 313,07 грн/МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО по компенсации "зеленых" тарифов, кроме домашних СЭС, в пользу "ГарПока".

тарифи (1376) електроенергія (4373) НКРЕКП (1462)
+15
То ли еще будет, ребятки! Цену на саму электроэнергию им не позволяют повышать соглашения и законы, так что они будут повышать цену за ее "транспортировку". Грузовики, развозящие электроны по городам, обходятся всё дороже. Но и это еще не предел маразма. Я вам гарантирую - эта власть додумается до того, чтобы заставить нас платить за "хранение электроэнергии". И мы, вместо того, чтобы украсить фонари кое-какими фигурами, покорно проглотим это.
07.10.2020 11:56
+3
Так. Перешли на уровень "повышения повышенного"(не путать с повешенным - висельники им не нужны, с них взять нечего).
07.10.2020 11:28
+2
Лучше бы Вы не писали о хранении электроэнергии.Эта зеленая мразь вполне может взять это на вооружение.Я не удивлюсь,если зеленомордые энергетики будут нам эти электроны "на стакан" продавать.Как семечки.
07.10.2020 13:10
Так. Перешли на уровень "повышения повышенного"(не путать с повешенным - висельники им не нужны, с них взять нечего).
07.10.2020 11:28
То ли еще будет, ребятки! Цену на саму электроэнергию им не позволяют повышать соглашения и законы, так что они будут повышать цену за ее "транспортировку". Грузовики, развозящие электроны по городам, обходятся всё дороже. Но и это еще не предел маразма. Я вам гарантирую - эта власть додумается до того, чтобы заставить нас платить за "хранение электроэнергии". И мы, вместо того, чтобы украсить фонари кое-какими фигурами, покорно проглотим это.
07.10.2020 11:56
Лучше бы Вы не писали о хранении электроэнергии.Эта зеленая мразь вполне может взять это на вооружение.Я не удивлюсь,если зеленомордые энергетики будут нам эти электроны "на стакан" продавать.Как семечки.
07.10.2020 13:10
А чего вы возбудились, порохоботики? У меня несколько офисов и «за транспортировку» в тарифе плачу не первый год. Может подскажите кто придумал эту мутку, а?
07.10.2020 22:32
Зебобік - тобі в статтю з узаконенням податкових перевірок, став там плюсики...
08.10.2020 08:33
Ты, порохососик, в начале на мой вопрос в этой статье ответь, а потом стрелки переводи
09.10.2020 18:53
Ооо зедебіл з'явився як там тарифи, зарплата вчителям, кумовство? А зедебіл??? Що там бубочка обіцяв? Даун кончений....
10.10.2020 14:14
Вот оно. Уровень культурного развития порохоотсосов обычно проявляется максимум на втором предложении. От даунбассят ничем не отличаются
11.10.2020 23:52
Так розмовляю тільки з москалями, ватниками і зедебілами і т.д.- це їхній рівень інтелекту і їхня "зрозуміла" мова спілкування.
12.10.2020 08:08
От говностатеек про пользу раб-тарифов перешли к повышению тарифов.
07.10.2020 12:14
передача эл.энергии уже больше стоит самой эл.энергии НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% - Цензор.НЕТ 1647
07.10.2020 18:21
не кайлом , так дубиной по карману... зе-скот
07.10.2020 19:35
Зото посмейомся.
НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30% - Цензор.НЕТ 8641
07.10.2020 19:37
Когда-ж вы, суки, уже нажретесь ... ?
08.10.2020 01:09

