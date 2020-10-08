Бизнес опасается возобновления налоговых проверок по инициативе СБУ, – ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация опасается возобновления налоговых проверок во время карантина с целью агрессивного наполнения бюджета.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передает БизнесЦензор.

"Бизнес-сообщество призывает Верховную Раду воздержаться от введения норм, которые могут стать дополнительным инструментом давления на бизнес. Так, важно не допустить отмены моратория на проверки до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать и искать возможности выстоять в это непростое время", – сказано в сообщении.

"Очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан, и мы все продемонстрируем, что являемся цивилизованной европейской страной, поддерживающей, а не еще больше блокирующей работу бизнеса в период кризиса", – добавили в ассоциации.

По данным ЕБА, опасения бизнеса связаны с распространением в СМИ информации о том, что СБУ обратится в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопросы о возобновлении налоговых проверок. Помимо этого, отмена моратория на проверки во время карантина содержится среди предложений законопроекта №4101.

"Так, у компаний-членов ассоциации есть опасения, что как следствие внедрения подобных предложений государственные контролирующие органы потенциально будут вынуждены выполнять задачи по агрессивному привлечению средств в бюджет", – указала ЕБА.