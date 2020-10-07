СБУ попросит снять мораторий на проведение налоговых проверок
Служба безопасности Украины планирует обратиться в профильный парламентский комитет с просьбой отменить мораторий на налоговые проверки в отношении выявленного масштабного "конвертационного центра".
Об этом сообщил начальник управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Илья Витюк во время пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"СБУ сегодня (7 октября) обратится с письмом в комитет Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики с целью решения вопроса внесения изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение таких проверок с целью предоставления возможности возврата миллиардов в госбюджет", – сказал Витюк.
Читайте также: Комитет парламента отказался забрать у СБУ полномочия по контролю бизнеса, – депутат
Как сообщалось, ранее СБУ заявила о выявлении масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.
По данным следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем - Государственной налоговой службы - совместно с участниками транзитно-конвертационных групп создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики. В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах.
Напомним, президент Владимир Зеленский 18 марта подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым, в том числе, ввел мораторий на проведение налоговых проверок.
За своими смотрите!
7й год войны! СБУ даже не удосужилась подать в розыск на Вагнера до сих пор! (Василия Уткина, который свободно приехал в Украину в 2016 году и забрал мать в наРФию!)
О каких завербованных вагнеровцах и взятых у них показаниях о преступлениях в Украине Сергеем Николаевичем я должен верить при таком отношении к службе?!
Не називайте це бізнесом. За такий бізнес у США саджають і дуже, дуже на довго...
На сьогодні, СБУ діє в рамках Закону. Дурного, який заважає цій службі, але він є і він діє. Я не розумію чому вам не подобається виявлення розкрадання у народу України 15 лярдів? Це ж у вас, ваших дітей, батьків вкрали наші "бізнесмени"...
Это и есть наш нарид.
Саме цікаво, що батьки цих злочинців вимагають у "поганої держави" нормальну пенсію, субсидію на газ, вони самі вимагають нормальні дороги, школи, безкоштовну медицину...
Країна моральних уродів.
1. то явно не робота СБУ
2. Де морди героїв і судова справа?
3. І чомусь мене мучать сумніви в добрих намірах цих чувачків - походу знову вирішили повернутися до "кришування" і поборів ...
2. Я думаю що справу знищать. Там сотні фірм, у тому числі комунальні та державні підприємства. За кожною стоять депутати усіх рівнів. Якщо Слуги не зможуть вивести із під криміналу своїх, то пох.рять усю.
3. Саме так, але мене не цікавлять їх мотиви. Мене цікавить проблема із несплатою податків. Більше того, я пропоную не поновлювати перевірки, а відмінити усі соціальні ніштяки. Вважають українці що це нормально красти податки, ну то нехай і живуть на те, що заробляють.
Там де конвертцентр і створення широкомасштабних афер у вигляді формування мілліардних податкових кредитів -це економічна диверсія проти держави. Це Україна проходила ще за Медведчука -першого та його рідного братика на початку 2000-х, коли через посередництво податкових з повітря створювали податкові заборгованості від неіснуючих експортних торгових операцій, коли роздавали квоти по регіонам на вимивання коштів з бюджету, коли в підвалах, на бомжів оформляли липові фіктивні фірми, які ніби-то здійснювали поставки продукції, товарів, ГСМ, а навіть 2560 вагонів (по 60 тонн) мазуту в США і отримували готові мільйони на рахунки. Ха, а вони тепер хочуть отримати зняття мораторію на перевірку ******** мафіозі, сміх та сьози, але мабуть тут таки більше йде до сліз , а не до сміху, бо на кону Держава.