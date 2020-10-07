СБУ попросит снять мораторий на проведение налоговых проверок

Служба безопасности Украины планирует обратиться в профильный парламентский комитет с просьбой отменить мораторий на налоговые проверки в отношении выявленного масштабного "конвертационного центра".

Об этом сообщил начальник управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Илья Витюк во время пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"СБУ сегодня (7 октября) обратится с письмом в комитет Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики с целью решения вопроса внесения изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение таких проверок с целью предоставления возможности возврата миллиардов в госбюджет", – сказал Витюк.

Как сообщалось, ранее СБУ заявила о выявлении масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.

По данным следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем - Государственной налоговой службы - совместно с участниками транзитно-конвертационных групп создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики. В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 марта подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым, в том числе, ввел мораторий на проведение налоговых проверок.