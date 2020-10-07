БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 991 19

СБУ попросит снять мораторий на проведение налоговых проверок

Служба безопасности Украины планирует обратиться в профильный парламентский комитет с просьбой отменить мораторий на налоговые проверки в отношении выявленного масштабного "конвертационного центра".

Об этом сообщил начальник управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Илья Витюк во время пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"СБУ сегодня (7 октября) обратится с письмом в комитет Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики с целью решения вопроса внесения изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение таких проверок с целью предоставления возможности возврата миллиардов в госбюджет", – сказал Витюк.

Как сообщалось, ранее СБУ заявила о выявлении масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.

По данным следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем - Государственной налоговой службы - совместно с участниками транзитно-конвертационных групп создали противоправный механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики. В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и безосновательному формированию налогового кредита по НДС в особо крупных размерах.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 марта подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым, в том числе, ввел мораторий на проведение налоговых проверок.

+7
ХХАХАХАХ! в української філії кацапських чекістів закінчились гроші?
07.10.2020 21:08 Відповісти
+6
Чудова новина для бізнесу : касові апарати будуть зеленого кольору !!!
07.10.2020 15:35 Відповісти
+6
Вони повинні займатися викриттям іноземних (кацапських) шпигунів та диверсантів. Що, вже всіх викрили?
07.10.2020 21:14 Відповісти
Чудова новина для бізнесу : касові апарати будуть зеленого кольору !!!
07.10.2020 15:35 Відповісти
Даже из этого текста очевидно, что бороться с фиктивным НДС проверками нелепо.
За своими смотрите!
07.10.2020 15:51 Відповісти
зато откати хароші)))))
08.10.2020 09:51 Відповісти
ХХАХАХАХ! в української філії кацапських чекістів закінчились гроші?
07.10.2020 21:08 Відповісти
Вони повинні займатися викриттям іноземних (кацапських) шпигунів та диверсантів. Що, вже всіх викрили?
07.10.2020 21:14 Відповісти
Слов нет. Вот какая связь между Безопасностью Украины и налогами коммерсов? У нас что, нет Налоговой службы? Это вообще не ваша работа! Террористы, что захватили треть Донбасса и Крым - вот работа СБУ, а точнее ее отсутствие!
7й год войны! СБУ даже не удосужилась подать в розыск на Вагнера до сих пор! (Василия Уткина, который свободно приехал в Украину в 2016 году и забрал мать в наРФию!)
О каких завербованных вагнеровцах и взятых у них показаниях о преступлениях в Украине Сергеем Николаевичем я должен верить при таком отношении к службе?!
07.10.2020 23:21 Відповісти
Вы прежде чем что-то писать, хоть текст статьи прочитайте. Речь идёт о гос служащих. Должностных лицах налоговой, которые нанесли гос-ву ошеломляющие финансовые потери. Это не безопасность страны?
08.10.2020 00:52 Відповісти
Это сказочки для лохтората с целью одобрения их беспредела в отношении бизнеса. Кто ответит за снижение доходов от бизнеса в связи с его закрытием и крышеванием СБУ, или кто ответит за невозврат предполагаемых 15 млрд гривен в бюджет!? На деле окажется как с НАБУ, шуму много, толку - 15 000 грн в кассу государства и минус миллиард на содержание бесполезной конторы.
08.10.2020 04:53 Відповісти
один к.центр вкрав у країни - 15 років фінансування НАБУ. А їх сотні.
Не називайте це бізнесом. За такий бізнес у США саджають і дуже, дуже на довго...
08.10.2020 10:04 Відповісти
У нас проблема із органом, що має розслідувати податкові злочини. Наша "податкова" не є органом досудового розслідування.
На сьогодні, СБУ діє в рамках Закону. Дурного, який заважає цій службі, але він є і він діє. Я не розумію чому вам не подобається виявлення розкрадання у народу України 15 лярдів? Це ж у вас, ваших дітей, батьків вкрали наші "бізнесмени"...
08.10.2020 10:07 Відповісти
Владимир Асмолов - https://www.youtube.com/watch?v=L-vpA0J_7mE Рэкетмены - YouTube
07.10.2020 23:24 Відповісти
Можно разрешить проверки бизнеса, но ... ликвидировать экономический блок в СБУ!😊
08.10.2020 04:56 Відповісти
Народ верил совку не потому что верил, а потому что боялся. Ведь как то надо оправдывать свою несостоятельность. Гляди,брешут в глаза значит замечают а не будешь верить так вообще могут послать подальше чтоб не мешал. Жлоб это следующая стадия совка он не не боится правды и надеется только на себя и забитое стадо с которого можно что то поиметь. Пасианарии эти сами по себе тыкаются во все дырки авось повезет.
Это и есть наш нарид.
08.10.2020 07:50 Відповісти
15 лярдів украдено у пенсіонерів, шкіл, дитячих садочків і це за неповних два роки одним конвертаційним центром... Уявіть кількість цих центрів та суму, яку наш "святий бізнес" краде?

Саме цікаво, що батьки цих злочинців вимагають у "поганої держави" нормальну пенсію, субсидію на газ, вони самі вимагають нормальні дороги, школи, безкоштовну медицину...
Країна моральних уродів.
08.10.2020 10:01 Відповісти
Так то воно так, але
1. то явно не робота СБУ
2. Де морди героїв і судова справа?
3. І чомусь мене мучать сумніви в добрих намірах цих чувачків - походу знову вирішили повернутися до "кришування" і поборів ...
08.10.2020 10:59 Відповісти
1. так, але це має бути вирішено шляхом зміни Закону. Поки що, це їх справа, але так не має бути і це правда.
2. Я думаю що справу знищать. Там сотні фірм, у тому числі комунальні та державні підприємства. За кожною стоять депутати усіх рівнів. Якщо Слуги не зможуть вивести із під криміналу своїх, то пох.рять усю.
3. Саме так, але мене не цікавлять їх мотиви. Мене цікавить проблема із несплатою податків. Більше того, я пропоную не поновлювати перевірки, а відмінити усі соціальні ніштяки. Вважають українці що це нормально красти податки, ну то нехай і живуть на те, що заробляють.
08.10.2020 11:20 Відповісти
СБУ вообще не тем занимается. В Николаевской области назначенный Зе СБУшник области начал бомбить заправки, а там по области сепаров больше, чем украинцев. Эти налоги с ФОПов сбивают. Шпионов всех половили? Медведчука с его ручным жидом уже задержали? Ахметовский и коломойский бизнес проверили? Таможня работает? Не туда мы платим налоги, поновэ, этих нужно будет вынести в следующий раз вместе с судьями и без разбора
08.10.2020 10:48 Відповісти
Таке нескромне питаннячко: "А СБУ могло би перевірити в моєму місті комунальщиків? Бо в них постійно якісь перебої в вивозі мусора (не путати з ментами)".
08.10.2020 12:45 Відповісти
Читаєш ту ахінею від міні-лейтенанта Боканова і диву дивуєшся. Сбу звертається в комітет ВР щоб зняли мораторій на перевірки. Ви що там усі розум втратили? В рамках кримінальних проваджень про економічні диверсії та саботаж проти держави Україна, розкрадань в особливо великих розмірах, відмивання коштів не потрібні ніякі рішення ВР. Просто діяти згідно КПК, отримати рішення суду і вперед по повній: обшуки, вилучення коштів, техніки конвертцентрів, арешт задіяних схематозників і т.д., а спеціальні перевірки у галузі дотримання податкового законодавства треба залишити тим, кому це доручено, нехай собі думають чи боротись чи обілечувати бізнес. Хіба СБУ хоче і собі доступ до обілечування?
Там де конвертцентр і створення широкомасштабних афер у вигляді формування мілліардних податкових кредитів -це економічна диверсія проти держави. Це Україна проходила ще за Медведчука -першого та його рідного братика на початку 2000-х, коли через посередництво податкових з повітря створювали податкові заборгованості від неіснуючих експортних торгових операцій, коли роздавали квоти по регіонам на вимивання коштів з бюджету, коли в підвалах, на бомжів оформляли липові фіктивні фірми, які ніби-то здійснювали поставки продукції, товарів, ГСМ, а навіть 2560 вагонів (по 60 тонн) мазуту в США і отримували готові мільйони на рахунки. Ха, а вони тепер хочуть отримати зняття мораторію на перевірку ******** мафіозі, сміх та сьози, але мабуть тут таки більше йде до сліз , а не до сміху, бо на кону Держава.
08.10.2020 14:46 Відповісти

