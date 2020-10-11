СБУ обнаружила преднамеренную ошибку в системе оценки рисков налоговых накладных

Служба безопасности Украины остановила масштабную схему налоговых скруток, которые осуществлялись благодаря ошибке, специально внесенной в алгоритм работы системы мониторинга критериев оценки рисков при регистрации налоговых накладных (СМКОР).

Об этом сообщил начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Начиная с весны 2020 года Службой безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств были осуществлены определенные меры для остановки масштабной схемы. В конце мая была приведена к нормальному алгоритму работа электронно-вычислительной системы Государственной налоговой службы – так называемая СМКОР, система мониторинга критериев оценки рисков при регистрации налоговых накладных", – сообщил Витюк.

По словам представителя СБУ, в СМКОР была сознательно заложена ошибка функционирования системы.

"Была специально заложена неточность, математическая и логическая ошибка функционирования системы. Из-за этой ошибки система воспринимала незаконные налоговые операции, как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания не может быть противозаконной", – подчеркнул он.

При этом, по словам Витюка, доступ к системе СБУ смогла получить только после изменений, которые произошли в Налоговой службе.

"Только после изменений, которые произошли в Государственной налоговой службе СБУ совместно с Государственной налоговой службой и Министерством цифровой трансформации предоставили доступ и позволили быстро исправить этот алгоритм",–- сообщил представитель СБУ.

Витюк заявил, что благодаря устранению ошибки в госбюджет дополнительно поступили более двух десятков миллиардов гривен.

"Благодаря этому, с мая дополнительно поступили в государственный бюджет 22 млрд грн", – сказал начальник управления кибербезопасности СБУ.

Как сообщалось, ранее СБУ заявила о выявлении масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн, к созданию которого в 2019-2020 годах были причастны должностные лица Государственной налоговой службы.

Основываясь на этом заявлении СБУ заявила о намерении обратиться в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопросы о возобновлении налоговых проверок.