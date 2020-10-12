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Прогноз урожая зерновых в Украине снижен из-за плохой погоды, – ассоциация

Прогноз урожая зерновых в Украине снижен из-за плохой погоды, – ассоциация

Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн. т до 87,5 млн. т из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации сообщает БизнесЦензор.

Прогноз экспорта в текущем сезоне снижен с 56,3 до 53,9 млн. т.

Существенно уменьшен показатель прогноза урожая кукурузы, поскольку неблагоприятные погодные условия в августе и сентябре текущего года негативно повлияли на ее урожайность, хотя общий показных урожая остается довольно высоким. Объем производства кукурузы прогнозируется на уровне 32,5 млн. т по сравнению с сентябрьским прогнозом-35,3 млн. т. При этом, экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27,2 млн. т (ранее-29 млн. т).

Также значительно снижен прогноз валового урожая подсолнечника с 16,1 млн. т до 12,9 млн. т за счет снижения урожайности с прогнозных 2,5 т/га до 2 т/га из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, УЗА провела уточнение оценки объемов урожая пшеницы – показатель снижен с 26,6 млн. т до 25,3 млн. т. При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17,5 млн. т.

Незначительное снижение претерпел также показатель производства ячменя - 8 млн. т (в сентябрьском отчете оценка была 8,3 млн. т) и его экспорта-4,2 млн. т (в сентябрьском отчете - 4,5 млн. т).

Украинские аграрии продолжают подготовку к предстоящему сезону и уже засеяли 47% или 3,85 млн га из прогнозируемых 8,1 млн. га под озимыми культурами. Недавние осадки почти по всей территории страны улучшили увлажненность почвы для сева и прорастания озимых культур.

Прогноз урожая зерновых в Украине снижен из-за плохой погоды, – ассоциация 01

Как сообщал БизнесЦензор, экспортные котировки на Черноморскую пшеницу выросли до двухлетнего максимума и превысили $240 за тонну на базисе FOB (с условием погрузки на судно) в глубоководных портах.

Национальный банк Украины ожидает урожай зерновых в 2020 году на уровне 70 млн тонн вместо прогнозных 70-72 млн тонн.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

зерно (1891) прогноз (1098) урожай (526) зернові (1161)


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Топ коментарі
+6
неурожай... и крысы,.. крысы зеленые
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12.10.2020 12:21 Відповісти
+2
В смысле?! А какая ж погода нужна урожаю перед сбором? Дожди и грозы? Как всегда шо не повымокло, то повымерзло.
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12.10.2020 13:15 Відповісти
+2
в прошлом году при рекордном урожае
цены почему-то не упали
теперь при 10% минус урожая
прибыль хотят получить больше
хотя ГСМ подешевело на25% об этом забыли
куда смотрят слуги народа /или они в доле /
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12.10.2020 13:45 Відповісти
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неурожай... и крысы,.. крысы зеленые
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12.10.2020 12:21 Відповісти
Угу..Особый подвид крыс-крысы госрезервные.
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12.10.2020 16:51 Відповісти
В смысле?! А какая ж погода нужна урожаю перед сбором? Дожди и грозы? Как всегда шо не повымокло, то повымерзло.
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12.10.2020 13:15 Відповісти
Урожаю потрібен дощ " не после того , а во время того )))) " з травня жодної краплі - який тут у х"ра урожай (((((
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12.10.2020 20:51 Відповісти
в прошлом году при рекордном урожае
цены почему-то не упали
теперь при 10% минус урожая
прибыль хотят получить больше
хотя ГСМ подешевело на25% об этом забыли
куда смотрят слуги народа /или они в доле /
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12.10.2020 13:45 Відповісти
Це для їх мізків непосильна арифметика.
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12.10.2020 14:08 Відповісти
Так нас готують до підвищення ціни на хліб. Подорожчає на 10-15%, вже була новина.
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12.10.2020 19:14 Відповісти
У цій підвищеній ціні - 0 грн. 00 копійок через збільшення вартості зерна пшениці , її у селян під час жнив скупили дешевше минулорічної ціни (((
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12.10.2020 21:01 Відповісти
Уже подорожал с 10 грн до 11. Как раз на 10%. Правда еще не все сорта. Но в течении месяца неизбежно. Масло уже +25% и это в период сбора урожая. Т.е. к весне еще накинут 10%. Слишком жирную зарплату стали лишенцы получать, нужно увеличить собираемость.
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12.10.2020 21:36 Відповісти
Вибачаюся , а на що минулого року ціни не падали ? на ковбасу ? так тут аграрії ні до чого - запитайте власників магазинів ((( У цьому році урожай проти минулого - 73% видно зелені слуги постаралися ))) минулого року я дизпаливо для сівби купляв по 16 грн за літр , а цього із скидкою ((( - 25% по 18 грн за літр (((( не вистачило - докупив вже по 20.... пишучи під таким оригінальним прапорцем дивіться на ціни в Україні а не Х. З. де (((
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12.10.2020 20:58 Відповісти

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