Прогноз урожая зерновых в Украине снижен из-за плохой погоды, – ассоциация

Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн. т до 87,5 млн. т из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации сообщает БизнесЦензор.

Прогноз экспорта в текущем сезоне снижен с 56,3 до 53,9 млн. т.

Существенно уменьшен показатель прогноза урожая кукурузы, поскольку неблагоприятные погодные условия в августе и сентябре текущего года негативно повлияли на ее урожайность, хотя общий показных урожая остается довольно высоким. Объем производства кукурузы прогнозируется на уровне 32,5 млн. т по сравнению с сентябрьским прогнозом-35,3 млн. т. При этом, экспорт кукурузы прогнозируется на уровне 27,2 млн. т (ранее-29 млн. т).

Также значительно снижен прогноз валового урожая подсолнечника с 16,1 млн. т до 12,9 млн. т за счет снижения урожайности с прогнозных 2,5 т/га до 2 т/га из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, УЗА провела уточнение оценки объемов урожая пшеницы – показатель снижен с 26,6 млн. т до 25,3 млн. т. При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17,5 млн. т.

Незначительное снижение претерпел также показатель производства ячменя - 8 млн. т (в сентябрьском отчете оценка была 8,3 млн. т) и его экспорта-4,2 млн. т (в сентябрьском отчете - 4,5 млн. т).

Украинские аграрии продолжают подготовку к предстоящему сезону и уже засеяли 47% или 3,85 млн га из прогнозируемых 8,1 млн. га под озимыми культурами. Недавние осадки почти по всей территории страны улучшили увлажненность почвы для сева и прорастания озимых культур.

Как сообщал БизнесЦензор, экспортные котировки на Черноморскую пшеницу выросли до двухлетнего максимума и превысили $240 за тонну на базисе FOB (с условием погрузки на судно) в глубоководных портах.

Национальный банк Украины ожидает урожай зерновых в 2020 году на уровне 70 млн тонн вместо прогнозных 70-72 млн тонн.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).