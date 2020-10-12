Окончательная стоимость достройки проблемных домов "Аркады" пока не определена, – "Киевгорстрой"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" планирует завершить аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевгорстроя", передает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день аудит продолжается, подсчитана только сумма средств, которая может поступить от продажи не проданных квадратных метров и доплат по рассрочкам. Но еще нет окончательной цифры, необходимой именно для достройки жилых комплексов. Поэтому аудит не закончен, ведутся конечные подсчеты. Окончательная информация о результатах аудита объектов "Аркады" будет обнародована "Киевгорстроем" в ноябре", – сообщается на сайте "Киевгорстроя".

Компания также заявляет, что распространенную ранее информацию о результатах аудита, согласно которым необходимо 7 млрд грн для достройки объектов, не соответствует действительности, поскольку полный аудит ЖК еще не закончен.

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Как сообщалось, ранее "Объединение инвесторов банка "Аркада" по итогам встречи с главой "Киевгорстроя" Игорем Кушниром сообщало, что предварительные данные аудита трех жилых комплексов, финансирование строительства которых велось через ликвидируемый банк "Аркада" (ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика"), оценивается в около 7 млрд грн.

При этом, плановые поступления от продажи свободных квадратных метров составят всего 2,3 млрд грн. Таким образом, недостающую сумму необходимо покрыть за счет людей, которые уже купили квартиры в строящихся домах, либо из других источников.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.