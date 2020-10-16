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Новини Бюджет-2021
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Бюджетный комитет Рады сорвал сроки рассмотрения госбюджета на 2021 год

Бюджетный комитет Рады сорвал сроки рассмотрения госбюджета на 2021 год

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не смог провести запланированное на пятницу, 16 октября, заседание для рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год, что ставит под сомнение возможность его приятия в первом чтении 20 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Уже официально – 11 из 18 нардепов, необходимых для кворума. Заседание не состоялось. Бюджета в октябре не будет", – сообщил депутат.

В свою очередь член бюджетного комитета, нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") подтвердил эту информацию на своем канале в Telegram.

"Заседание Бюджетного комитета, на котором должны были утвердить правки к проекту госбюджета для рассмотрения на сессионном заседании, отменено по причине отсутствия кворума. Есть 11 членов Комитета из 36. Отсутствуют многие "Слуги народа", – сообщил нардеп, уточнив, что из 19 членов комитета от "Слуги народа" присутствовали только 5.

Гончаренко отметил, что таким образом, с вероятностью 99% рассмотрение проекта госбюджета на 2021 год в первом чтении, которое планировалось на единственном заседании парламента до конца месяца, не будет.

"Согласно регламенту, бюджетный комитет должен рассмотреть бюджет до 15 октября, а Верховная Рада – в первом чтении не позднее 20 октября. Очевидно, что в сроки мы уже не вписываемся", – добавил депутат.

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Как сообщалось, Верховная Рада отменила пленарные заседания до 20 октября, заменив их работой в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента. 20 октября депутаты проведут одно заседание для рассмотрения в первом чтении проекта госбюджета на 2021 год.

Напомним, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

Автор: 

ВР (2865) держбюджет (1568) Зеленський Володимир (2507) парламент (1948)


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Бюджетный комитет Рады сорвал сроки рассмотрения госбюджета на 2021 год - Цензор.НЕТ 1989
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16.10.2020 17:59 Відповісти
Падение урожайности Зеленскому до лампочки. Ему главное - легализация каннабиса.
Например еще при том, что:
"Люди с пневмониями в коридорах. Света почти нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном", - пациентка райбольницы в Купянске об условиях лечения.

или:
"Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан"
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16.10.2020 18:58 Відповісти
Чтобы экономика стала богатой, для этого ей нужны деньги из вне. Как получить деньги из вне??? их можно получить только путем торговли с другими странами и они будут платить за товары Украины. Для этого нужно создание продукции - сырья, и обработанной продукции, и еще столько же денег за доставку получать. В 21-ом веке сейчас выгодно создавать айти отрасль мощную и продавать всякие - приложения, ПО, игры компьютерные, сайты создавать, и т.д. Ну это обращаю внимание на этот сектор особое внимание, потому что на нем делаются огромные деньги. Взять Силиконовую долину - там самые богатейшие компании мира и если бы она была страной, то входила бы в топ 5 экономик мира. Украине нужно тоже создавать свои такие долины! Но другие сектора тоже важны и нужно выращивать больше культур и нужно ресурсы добывать. Нужно их обрабатывать и создавать из них продукцию разную и продавать их. Также нужно закрыть вывод денег из Украины, только в малых количествах ограниченных. И главное нужно открыть все рынки мира для продажи Украинское продукцию на весь мир! Украине нужно развивать внешнюю торговлю - это главный источник дохода! И Украина должна выйти на экспорт намного превышающий импорт! Ибо если мы будем больше продавать товаров, то у нас будет больше денег, а если мы будем потреблять больше, чем продаем, то у нас будут дыры в бюджете и будут долги и будут большие проблемы в экономике.
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16.10.2020 19:32 Відповісти
Завершается господство материального производства и приходит время интеллектуальных товаров.
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17.10.2020 09:45 Відповісти
А воно їм треба перед виборами...
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16.10.2020 23:14 Відповісти
Трускавец дал дипломы, но не дал мозгов и совести. Да и про дипломы это не точно.
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17.10.2020 09:44 Відповісти
Какие все перед выборами нервные, нужно же обязательно как-то горлом пощекотать нервы правительству, вчера на передаче у Шустера А.Гончаренко ( один из экранных баламутов) закатил истерику, что вот Бюджетный комитет не собрался и теперь Бюджет-21 не будет утвержден в октябре и во всем виновата власть. Только вопрос - к чему эта истерика, никакого пожара пока нет, времени предостаточно отшлифовать этот серьезный документ? В ближайшей истории Бюджеты утверждали под звон бокалов в ночь перед Новым годом и Украина от этого не распалась, были годы, когда новый финансовый год в январе начинали с 1/12 годового Бюджета и что? Таких психически неуравновешенных людей, как Гончаренко, нужно перестать приглашать на такие публичные передачи - пусть тратит свои нервы на вою семью - он же не слушает ведущего и никому не дает сказать, в т.ч. и первому Президенту - это обычное хамство! Правильно вчера Кравчук сказал , прежде чем критиковать Президента за 1,5 года его работы и вешать на него всех собак, Вы - каждый обернитесь и вспомните - а что вы делали каждые 5 лет во власти и вообще все 30 лет?
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17.10.2020 11:47 Відповісти
а кравчук вспомни о своих крачучках ,тоже в свои годи предаеш нашу страну,ивилизиваеш донбас ,а начало все вспомните ,как они набрасивались на наших солдат ,попробовали путинский мир ,живите в нем ,ви так хотели,,,
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18.10.2020 09:54 Відповісти

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