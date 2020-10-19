"Укрзализныця" раскритиковала введение ограничений на пассажирские перевозки

"Укрзализныця" считает нецелесообразным ограничивать работу железнодорожного пассажирского транспорта в период карантина.

Об этом сообщил руководитель филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С точки зрения защиты общественного здоровья и с точки зрения экономики мы не видим в этом смысла. Мы максимально заботимся о безопасности своих пассажиров и сотрудников за счет соблюдения масочного режима", – сообщил Перцовский.

Он подчеркнул, что компания не видит никакой целесообразности во введении ограничений на работу пассажирского ж/д транспорта и будет отстаивать эту точку зрения на всех доступных ей площадках.

"С нашей стороны даже в поезда пригородного сообщения были направлены проводники, контролирующие соблюдение масочного режима, на вокзалах осуществляется температурный скрининг. В сравнении с альтернативой – бесконтрольными маршрутками – ж/д транспорт наиболее контролируемый", – подчеркнул Перцовский.

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Он также отметил, что только в организации пасперевозок дальнего сообщения задействовано около 25 тыс. сотрудников "Укрзализныци", при этом в случае отмены рейсов 70% затрат все равно остаются "на плечах" компании.

"Но я хочу подчеркнуть, что "Укрзализныця" – полностью законопослушная компания, и мы будем соблюдать все соответствующие решения правительства и региональных эпидкомиссий", – заявил он.

Как сообщалось, ранее в связи с распространением коронавируса АО "Укрзализныця" по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 19 октября прекратила продажу билетов на железнодорожных станциях "Ивано-Франковск", "Дубно", "Здолбунов", "Тернополь", "Хмельницкий", "Славута-1", "Волочиск", "Дунаевцы", "Им. Т. Шевченко".

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 13 октября ввел ряд карантинных ограничений, в частности по проведению массовых мероприятий.