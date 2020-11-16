Фонд гарантирования предложил реструктуризацию ипотечных кредитов должникам банка "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц предлагает заемщикам ликвидируемого банка "Аркада" присоединиться к программе реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам.

Как сообщает пресс-служба Фонда, воспользоваться условиями реструктуризации могут все физические лица, а также клиенты банка "Аркада", которые имеют задолженность по кредитным договорам, обеспеченные ипотекой, в том числе если предметом ипотеки являются имущественные права на недвижимость.

"В случае присоединения к разработанной Фондом гарантирования программе реструктуризации для заемщика меняется очередность погашения кредитной задолженности. Так, на период реструктуризации, в первую очередь, будет происходить погашение основной суммы (тела) кредита (в противоположность тому, что, как правило, средства сначала идут на покрытие процентов за пользование кредитом и, иногда, на уплату пени/штрафов), а уже потом на погашение основной части долга", – напомнили в Фонде.

При этом процентная ставка по кредиту на период реструктуризации устанавливается на уровне 0,01% годовых, а комиссионное вознаграждение – в размере 1 гривни.

"Важно, что сразу после заключения договора о реструктуризации, заемщику необходимо будет оплатить не менее 10% от общей суммы кредитной задолженности (тело + начисленные проценты + начисленные комиссии), рассчитанной на дату обращения в банк за реструктуризацией. Особым условием программы является то, что месячный платеж без учета процентов и комиссий составит до 10 тыс. грн", – подчеркивается в сообщении.

В Фонде отмечают, что большая сумма ежемесячного погашения или добровольное досрочное возвращение средств по кредитному договору разрешается с согласия заемщика без каких-либо дополнительных платежей.

"Реструктуризация является добровольной. Кроме возможности продолжить отношения с банком на более выгодных, чем предусмотрено в действующем кредитном договоре, условиях, программа реструктуризации поможет заемщику снизить финансовую нагрузку. Также она дает возможность заемщику сохранить свою положительную кредитную историю и отсрочить продажу прав требования по его кредиту. Ведь продажа прав требования по кредитным договорам заемщиков, которые реструктуризировали свою задолженность и обслуживают кредит в соответствии с новыми условиями, осуществляется в последнюю очередь", – напомнили в Фонде гарнатирования.

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Как сообщалось, ранее "Объединение инвесторов банка "Аркада" по итогам встречи с главой "Киевгорстроя" Игорем Кушниром сообщало, что предварительные данные аудита трех жилых комплексов, финансирование строительства которых велось через ликвидируемый банк "Аркада" (ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика"), оценивается в около 7 млрд грн.

При этом, плановые поступления от продажи свободных квадратных метров составят всего 2,3 млрд грн. Таким образом, недостающую сумму необходимо покрыть за счет людей, которые уже купили квартиры в строящихся домах, либо из других источников.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.