В Минске на продажу выставили рекордное количество квартир

С середины августа в Минске растет предложение на рынке жилой недвижимости.

Согласно статистике крупнейшего портала недвижимости Беларуси Realt.by, по состоянию на 16 ноября в его базе было более 11 600 предложений по продаже, что является рекордным значением за все время ведения статистики с 2005 года, передает Интерфакс-Украина.

Предыдущий всплеск активности продавцов жилья в столице Белурси был зафиксирован в начале лета 2020 года – около 9 200 вариантов при средней цене квадратного метра на уровне $1 400.

Однако к августу предложение просело до отметки в 7 700 вариантов при сохранении той же цены, а с середины месяца начался стремительный рост. Уже к 1 сентября в Минске продавалось 8 тыс. квартир, к первому октября – около 9 тыс., а в ноябре перевалило десятитысячную отметку. Таким образом, предложение менее чем за три месяца выросло на четверть.

При этом, согласно статистике портала, с сентября цена предложения по жилой недвижимости в столице начала снижаться. На данный момент она составляет $1347 за квадратный метр – на $52 ниже, чем 1 сентября, и на $130 меньше "пиковой" цены 2020 года, зафиксированной в конце марта ($1477 за квадратный метр).

Как сообщалось, по данным МВД Беларуси, в сентябре-октябре в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек.

Напомним, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании начали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc и Wargaming.