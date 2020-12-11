Минрегион предложил возобновить проверки застройщиков

Министерство развития общин и территорий предлагает возобновить действие постановления Кабинета министров №553, предоставив местным властям право проводить проверки объектов строительства.

Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующий проект постановления уже разослан на согласование и будет рассмотрен уже на ближайшем заседании правительства.

"Из-за отсутствия госконтроля, в частности, с стороны органов местного самоуправления, в украинских городах возник строительный коллапс. Поскольку местные власти никоим образом не могут повлиять на самовольное строительство, это уже приводит к трагическим последствиям. Мы все прекрасно помним инцидент в Одессе, где обвалилась часть жилого дома, памятники архитектуры, в результате незаконных работ застройщика по демонтажу здания, расположенного рядом. Такая ситуация, к сожалению, происходит по всей стране", – пояснил такое решение глава министерства Алексей Чернышев.

По словам министра, за последний месяц зафиксировано более 70 обращений от органов местного самоуправления о незаконных застройках, которые появились в их городах с марта этого года. Местные власти жалуются, что они никак не могут повлиять на недобросовестных застройщиков.

По мнению Чернышева, восстановление полномочий местным органам власти осуществлять архитектурно-строительный контроль, позволит остановить незаконное строительство на местах, а также осуществлять плановые и внеплановые проверки.

В то же время министр заверил, что этот шаг никоим образом не останавливает реформу градостроительства, начатую в марте этого года.

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Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Вместе с этим Кабмин приостановил действие постановления №553 от 23 мая 2011 года "Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля" до начала выполнения функций и полномочий Государственной инспекции градостроительства. Таким образом, было приостановлено проведение проверок в сфере государственного архитектурно-строительного контроля.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Однако уже 21 октября СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".