Зеленский планирует отдохнуть на Новый год в государственной резиденции в Карпатах

Президент Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в Ивано-Франковской области в государственной резиденции в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина.

"Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции ("Синегора", – ред.) в с.Гута в Ивано-Франковской области", – сказал Ермак.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель отмечала, что на новогодние праздники "и у президента, и у его Офиса будут несколько выходных".

Как сообщалось, летом 2020 года президент Владимир Зеленский вместе с семьей перебрался жить в государственную резиденцию "Конча-Заспа", продав свой дом в с. Иванковичи в Киевской области жене народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.

Президентская государственная дача – это трехэтажный особняк площадью более чем 2000 квадратных метров с несколькими гектарами земли вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Напомним, в апреле 2019-го в ответ на вопрос, будет ли он пользоваться государственными резиденциями, Владимир Зеленский заявил: "Пусть в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них ни смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то видим старые резиденции королей – что это все сегодня? Это все для экскурсий".