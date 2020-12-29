Минфин получил право менять выпущенные для докапитализации госбанков ОВГЗ на новые

Министерство финансов впервые получило право по решению Кабмина проводить на рыночных условиях обмен облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые были ранее выпущены с целью пополнения уставных капиталов банков, на новые ОВГЗ с соответствующей корректировкой предельного объема госдолга.

Соответствующая норма содержится в законе о госбюджете Украины на 2021 год, который обнародовал Минфин, обращает внимание Интерфакс-Украина.

По оценке агентства, за последние 10 лет объемы докапитализации банков за счет ОВГЗ превысили 270 млрд грн, лишь незначительная часть из этих облигаций была монетизирована Нацбанком. Как правило, в рамках докапитализации выпускаются ОВГЗ сроком обращения 15 лет и более.

Последней подобной докапитализацией был выпуск в сентябре этого года 15-летних ОВГЗ с доходностью 9,3% годовых на 6,8 млрд грн в обмен на новые акции "Укрэксимбанка".

Ранее позитивно возможность такого обмена оценили члены набсоветов "Укрэксимбанка" Виктория Страхова и "Приватбанка" Роман Сульжик.

"Будет очень полезно обменять неликвидные бонды в капитале на ликвидные, это важный вопрос для "Привата", – комментировал это нововведение Сульжик.

После национализации "Приватбанка" 19 декабря 2016 года правительство докапитализировало его пятью траншами гособлигаций на 167 млрд грн.

Читайте также: В госбюджет заложили гарантии по кредитам для достройки домов "Укрбуда" и "Аркады"

Кроме этого, в госбюджете на 2021 год продлена на год впервые введенная в минувшем году норма о праве Минфина осуществлять сделки с государственными деривативами (ВВП-варрантами), включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу за счет осуществления госзаимствований. Условия таких сделок определяются Кабинетом министров.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд (20% от объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Как сообщалось, в августе Минфин объявил, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на номинальную сумму $3,2 млрд. Сумма сделки оценивалась примерно в $275 млн.

При этом ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.