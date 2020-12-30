Коломойский пытается продать офисный центр и гостиницу в США

Холдинговая компания в Соединенных Штатах Optima Ventures, которая принадлежит украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подала ходатайство в суд штата Делавэр, чтобы продать два здания в рамках процедуры взыскания.

Об этом говорится в документах, поданных в суд 24 декабря, сообщает Радио Свобода.

Компания, которая является крупнейшим оператором недвижимости на Среднем Западе США, хочет продать 22-этажное здание 55 Public Square и отель Westin Cleveland Downtown. Компания задолжало около $50 млн выплат по этим двум активам.

Кроме того, Министерство юстиции США добивается взыскания двух коммерческих зданий, как относятся Optima Ventures в Луисвилле, штат Кентукки и Далласе, Техас.

Компании принадлежали девять объектов недвижимости, пять из них – в Кливленде. После продажи двух объектов в ее собственности останется одно здание, еще две – в процессе взыскания.

Как сообщалось, в ходе расследования федеральными властями США дела Игоря Коломойского стало известно, что американская компания Optima 55 Public Square, связанная с олигархом, не выполнила свои обязательства по кредиту на общую сумму $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland, долг кредитору составляет $14,5 млн. Согласно судебным документам и налоговым отчетам округа, Optima также имеет задолженности по налогу на недвижимость.

Кредитный договор на небоскреб 55 Building Public Square подписал Мордехай Корф. В документах федеральные поверенные опознали его как помощника Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В документах, поданных федеральными прокурорами по гражданскому делу в окружной суд США в Майами, указано, что Коломойский и его соратники использовали незаконно присвоенные деньги из "Приватбанка" для приобретения небоскреба 55 Public Square и другой собственности в Кливленде.

Примерно с 2008 года по 2015 год компания Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда. Согласно протоколам суда, ей принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а ее инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн.

Небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн. Сейчас его стоимость оценивается в $20 млн.

Напомним в августе ФБР провело обыски в офисе компании Optima Management Group в Кливленде, которая связана с олигархом Игорем Коломойским.

По данным американских СМИ, олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов находятся под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Коломойский и партнеры покупали недвижимость в США через компанию Optima Management Group, она также фигурирует в иске "Приватбанка" об отмывании средств бывшими владельцами финучреждения. По данным кливлендских СМИ, в последние годы Optima пытается распродать свои активы.

Государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.