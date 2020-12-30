КСУ отказался выполнять указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Президента Владимир Зеленский вышел за пределы своих полномочий, подписывая указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого, следовательно он обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности.

Согласно заявлению на сайте КСУ, своим указом Зеленский нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

"Таким образом, с конституционно-правовой точки зрения указ президента "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда" от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению", – заявили в КСУ.

Судьи также считают указ президента "противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой юридическую ответственность".

КСУ указывает, что статьей 60 Конституции установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А.Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией и законом "О Конституционном Суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", – сказано в заявлении.

При этом судьи КСУ считают, что положения ч.3 ст.154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которые применены в указе Зеленского, не распространяются на судей КС.

Как сообщалось, 29 декабря Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Представитель президента в КС Федор Вениславский сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

Накануне исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.