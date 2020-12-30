Нацбанк утвердил план проверок банков на 2021 год

Национальный банк Украины (НБУ) в 2021 году проведет плановые инспекционные проверки в 45 банках и 32 небанковских финансовых учреждениях.

Как сообщает пресс-служба НБУ, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

В первом квартале НБУ проведет плановые проверки в банке "Украинский капитал", "Европромбанке", "Банке 3/4", "ПУМБе", "АП Банке", "Асвио Банке" и "Окси Банке".

Во втором квартале регулятор планирует проверить "Укрэксимбанк", "Райффайзен банк Аваль", "Альфа-Банк", банк "Пивденный", "ТАСкомбанк", "Ощадбанк", "БИС Банк", "МИБ", банк "Сич", "Пиреус Банк", "Полтава-банк" и "Альтбанк".

В третьем квартале Нацбанк проверит "Приватбанк", "ОТП Банк", "Креди Агриколь Банк", банк "Восток", "МТБ Банк", "А-Банк", "Индустриалбанк", банк "Клиринговый дом", банк "Конкорд", "Кристалбанк", "Коминвестбанк", "Альпари Банк", "Юнекс Банк" и банк "Фамильный".

Проверки в четвертом квартале запланированы в "Укрсиббанке", "Мегабанке", банке "Альянс", в "ПИБе", "КИБе", "Мотор-Банке", "Айбокс Банке", "Аккордбанке", "Укргазбанке" и "Укрбудинвестбанке".

Читайте также: Нацбанк утвердил обновленную стратегию интервенций на межбанке

Кроме этого, Нацбанк запланировал проведение инспекционных проверок в 32 небанковских финансовых учреждениях, в частности, в 15 страховых компаниях, 11 кредитных союзах, 5 финансовых компаниях и у одного лизингодателя.

Указывается, что в целом проверками удастся охватить учреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей.

Согласно сообщению, в первом квартале проверки пройдут в ЧАО "Украинская акционерная страховая компания АСКА", ОАО "СК "Доверие и гарантия", в кредитном союзе "Добробут" и "Христианская Крепость", в "Харьковском областном кредитном союзе "Слобожанская", а также в ПАО" Украинская пожарно-страховая компания".

Во втором квартале проверки пройдут в КС "Громада", КС "Экспресс Кредит Юнион, КС "Ростовщик", ЗАО "СК "Ю.Ес.Ай.", ОАО "Страховая группа "ТАС", ЗАО "Международная страховая компания", ЗАО "Страховая группа "Обериг" и в ООО "Касса Народной Помощи".

В третьем квартале НБУ планово проверит ОАО "Страховая Группа" Ю.Би.Ай-кооп", КС" Наши люди", КС "Финансовая поддержка", ОАО "СК "АСКО-Медсервис", ООО "ОТП лизинг", ООО "Манивео скорая финансовая помощь", ПО "Климчук и Компания "Ломбард Капитал", КС "Бойкивщина", ОДО "СК "Арсенал Лайф", ПАО" СК "Евроинс Украина".

В четвертом квартале проверки пройдут КС "Центр-Кредит", ПАО "Страховая компания "ПЗУ Украина", ОАО "Национальная страховая компания "Оранта", ООО "Финансовая компания Активитис", ООО "ФК "Империал Капитал", КС "Бережливость", ОАО "МетЛайф" и ЗАО "СК "Мотор-Гарант"

НБУ в 2021 году также продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.