Отвечающий за "Большое строительство" замглавы Офиса Зеленского купил особняк под Киевом
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 2 января купил дом площадью 354 кв. м в альпийском стиле в селе Подгорцы на Киевщине.
Официально особняк оформлен на жену Кирилла Тимошенко Алену, сообщает Цензор.НЕТ.
Рядом с домом расположен земельный участок площадью 27 соток.
По указанному адресу в Подгорцах расположен элитный коттеджный поселок "Альпийка". Цены на дома такой площади в нем составляют около $250 тыс.
Кирилл Тимошенко занимает должность заместителя главы Офиса президента с мая 2019 года. В Офисе президента он среди прочего отвечает за региональную политику и курирует программу "Большое строительство".
Джерело: Цензор.НЕТ
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