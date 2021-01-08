Отвечающий за "Большое строительство" замглавы Офиса Зеленского купил особняк под Киевом

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 2 января купил дом площадью 354 кв. м в альпийском стиле в селе Подгорцы на Киевщине.

Официально особняк оформлен на жену Кирилла Тимошенко Алену, сообщает Цензор.НЕТ.

Рядом с домом расположен земельный участок площадью 27 соток.

По указанному адресу в Подгорцах расположен элитный коттеджный поселок "Альпийка". Цены на дома такой площади в нем составляют около $250 тыс.

Кирилл Тимошенко занимает должность заместителя главы Офиса президента с мая 2019 года. В Офисе президента он среди прочего отвечает за региональную политику и курирует программу "Большое строительство".