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Отвечающий за "Большое строительство" замглавы Офиса Зеленского купил особняк под Киевом

Отвечающий за

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 2 января купил дом площадью 354 кв. м в альпийском стиле в селе Подгорцы на Киевщине.

Официально особняк оформлен на жену Кирилла Тимошенко Алену, сообщает Цензор.НЕТ.

Рядом с домом расположен земельный участок площадью 27 соток.

По указанному адресу в Подгорцах расположен элитный коттеджный поселок "Альпийка". Цены на дома такой площади в нем составляют около $250 тыс.

Отвечающий за Большое строительство замглавы Офиса Зеленского купил особняк под Киевом 01

Кирилл Тимошенко занимает должность заместителя главы Офиса президента с мая 2019 года. В Офисе президента он среди прочего отвечает за региональную политику и курирует программу "Большое строительство".

Отвечающий за Большое строительство замглавы Офиса Зеленского купил особняк под Киевом 02

Отвечающий за Большое строительство замглавы Офиса Зеленского купил особняк под Киевом 03

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Джерело:  Цензор.НЕТ
купівля (1334) будинки (11) Тимошенко Кирило (53) Офіс Президента (186)


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