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Новини
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В Польше выдвинули новые обвинения бывшему главе "Укравтодора"

В Польше выдвинули новые обвинения бывшему главе

Прокуратура Польши расширила список обвинений, предъявленных бывшему министру транспорта этой страны и экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, за счет преступлений коррупционного характера.

Как сообщает Польское радио, новые обвинения бывшему чиновнику были выдвинуты после задержания еще трех участников преступной группы, которую возглавлял Новак.

Речь идет о Лукаше З. – бывшем главе варшавской компании, акционером которой является Славомир Новак, Павле Г. – вице-президенте малопольской компании, предоставляющей инженерные, архитектурные и геоинформационные услуги, а также Гжегоже В. – управляющем компании, предоставляющей услуги безопасности в сфере бизнеса.

Лукашу З. и Гжегожу В. предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и отмывании средств, добытых в результате коррупционных преступлений.

Следствием установлено, что Лукаш З. четыре раза совместно и по согласованию со Славомиром Новаком принимал денежные средства на общую сумму в 1,3 млн злотых (почти 300 тыс. евро) в обмен на посредничество решении деловых вопросов.

Лукашу З. также предъявлены обвинения в получении взятки от Павла Г. в размере около 77 тыс. злотых (17 тыс. евро) в обмен на поддержку компании в Малопольском воеводстве, вице-президентом которой является Павел Г.

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Как сообщалось, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Автор: 

Польща (2459) Укравтодор (724) Новак Славомир (79)


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Топ коментарі
+7
Какая разница кто кого поддерживал? Главное, что Новак сидит и даже под залог не выпустили, потому что это ПОЛЬША. Европа. А в Украине все коррупционеры, украв миллионы, выходят под залог в пару тысяч. И воруют дальше. Так было есть и будет в Украине.
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08.01.2021 16:58 Відповісти
+5
Тю... Новак в порівнянні з Пєтею просто "малятко в коротких штанцях", а в порівнянні з Коломойським "амеба безхребетна".
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09.01.2021 23:01 Відповісти
+4
Ах как поддерживал коррупционера Новака такой же коррупционер Омелян Гиперлуп! А тут зрада!
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08.01.2021 14:42 Відповісти
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Ах как поддерживал коррупционера Новака такой же коррупционер Омелян Гиперлуп! А тут зрада!
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08.01.2021 14:42 Відповісти
Какая разница кто кого поддерживал? Главное, что Новак сидит и даже под залог не выпустили, потому что это ПОЛЬША. Европа. А в Украине все коррупционеры, украв миллионы, выходят под залог в пару тысяч. И воруют дальше. Так было есть и будет в Украине.
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08.01.2021 16:58 Відповісти
АБАКРАЛИ!!! ЖУЛИКИ ВОРЫ!! ДЕРЖИ ВОРРРА!!!
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08.01.2021 17:49 Відповісти
Тю... Новак в порівнянні з Пєтею просто "малятко в коротких штанцях", а в порівнянні з Коломойським "амеба безхребетна".
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09.01.2021 23:01 Відповісти
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10.01.2021 07:10 Відповісти
зато Омелян В. как ни в чем ни бывало постит никому не интересные фото со своего отдыха....ау, ГПУ!)
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10.01.2021 09:38 Відповісти
Наглые , бессовестные типы!!! Какой ему Шевченко или Украина- просто вор как и Путин и прочее варье!
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10.01.2021 09:56 Відповісти
Це він в Україні навчився корупції?
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10.01.2021 11:37 Відповісти
какого ценного кадра укравтодор упустил. менеджер европейского и международного уровней.
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11.01.2021 01:46 Відповісти
Польша -не Украина , там с мудаками церемонятся не будут! За такик "заслуги " на курорт , как Тупицкого не отправят !
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11.01.2021 03:41 Відповісти
Когда верховенство права работает не на карман судей.
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11.01.2021 08:23 Відповісти
да пусть приедет в Украину и лабанет концерт с зеленьським на пару...
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11.01.2021 12:51 Відповісти
Ахаха, в Польші якогось хлопа за 17тис євро хабаря тягнуть о суду. Український суддя стільки в ресторані за раз залишає, най його шляк трафить і щоб дочка курвою зросла.
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11.01.2021 13:52 Відповісти

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