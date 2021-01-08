В Польше выдвинули новые обвинения бывшему главе "Укравтодора"

Прокуратура Польши расширила список обвинений, предъявленных бывшему министру транспорта этой страны и экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку, за счет преступлений коррупционного характера.

Как сообщает Польское радио, новые обвинения бывшему чиновнику были выдвинуты после задержания еще трех участников преступной группы, которую возглавлял Новак.

Речь идет о Лукаше З. – бывшем главе варшавской компании, акционером которой является Славомир Новак, Павле Г. – вице-президенте малопольской компании, предоставляющей инженерные, архитектурные и геоинформационные услуги, а также Гжегоже В. – управляющем компании, предоставляющей услуги безопасности в сфере бизнеса.

Лукашу З. и Гжегожу В. предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и отмывании средств, добытых в результате коррупционных преступлений.

Следствием установлено, что Лукаш З. четыре раза совместно и по согласованию со Славомиром Новаком принимал денежные средства на общую сумму в 1,3 млн злотых (почти 300 тыс. евро) в обмен на посредничество решении деловых вопросов.

Лукашу З. также предъявлены обвинения в получении взятки от Павла Г. в размере около 77 тыс. злотых (17 тыс. евро) в обмен на поддержку компании в Малопольском воеводстве, вице-президентом которой является Павел Г.

Читайте также: Антикоррупционное бюро Польши нашло 1 миллион евро у экс-главы "Укравтодора" Новака

Как сообщалось, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

Польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их статутный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора".

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.