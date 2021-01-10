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Первый этап ликвидации аварии на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" выполнен

Первый этап ликвидации аварии на газопроводе

"Оператор ГТС Украины" выполнил первый этап ликвидации аварии на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

"Оператор ГТС Украины" осуществил схему-переключение подачи газа через ГРС "Куйбышево", чтобы восстановить газоснабжение почти 3000 абонентов, оставшихся без газа после аварии на трубопроводе вблизи города Лубны в Полтавской области", – сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, сотрудники компании работали на месте аварии всю ночь и уже в 07:30 ОГТСУ проинформировал "Лубныгаз" о готовности к восстановлению газоснабжения жителей н.п. Лазорки, Новооржицкое, Тарасенково, Вишневое, Яблочное, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Загребелье, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка и некоторых других

Также в ОГТСУ сообщили, что транзиту газа в ЕС ничего не угрожает, потоки переключены через другие газопроводы и транспортировка газа происходит в штатном режиме.

В пресс-службе подчеркнули, что детали и причины аварийной ситуации устанавливаются и будут сообщены позже.

Напомним, что 9 января на транзитном газопроводе из России в Европу под Полтавой произошла авария

аварія (85) газ (7987) газопровід (1181) ГТС (414) Оператор ГТС (456)


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Якщо відволіктися від конкретного гівна під назвою "Лубнигаз", а глянути на ситуацію в геополітичному масштабі, то виникає питання, якби подібний вибух стався б на якомусь "Північному потоці", якими б обхідними шляхами тоді йшов той нещасний газ в ЄС?
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11.01.2021 13:43 Відповісти

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