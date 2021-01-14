Госпродпотребслужба проверит рестораны за нарушение карантина, – Ляшко

Госпродпотребслужба проверит все субъекты хозяйственной деятельности, по которым есть информация о нарушении ими карантина.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина.

"Я получил очередные фотографии с вопиющими фактами, что работают рестораны, и уже разговаривал с заместителем министром экономики Сергеем Глущенко и главой Госпродпотребслужбы, чтобы мы сосредоточили внимание на этих нарушениях. По результатам этой встречи мы проведем селекторное совещание с региональными руководителями Госпродпотребслужбы. Нарушителей будут наказывать", - сказал Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что при объявлении карантина Минздрав прислушался к просьбам бизнеса дать возможность работать до Рождества (7 января), однако бизнес в свою очередь не выполняет условий соблюдения карантинных ограничений.

"Когда мы планировали карантин, мы встречались с бизнесом. К новогодним праздникам, когда надо было бы закрыться, бизнес просил дать ему возможность работать до праздников, если эпидситуация позволяет, и закрыться после Рождества. Представители бизнеса заверяли, что закроются после Рождества и будут соблюдать все ограничения", - сказал он.

При этом Ляшко отметил, что "в целом по стране карантин соблюдаются".

"Нет таких вопиющих нарушений, в том числе по Киеву и по другим городам. Есть определенные локации или владельцы, которые не хотят соблюдать карантин. С ними будут работать контролирующие органы", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что нарушителям уже направляются предписания.