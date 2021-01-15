Верховный Суд признал противоправным увольнение Семочко с должности во внешней разведке

Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР).

Об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12.04.2019 года "Об увольнении Семочко с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в решении суда по иску Семочко к президенту и СВР как третьему лицу на стороне ответчика о признании противоправным и отмене указа, а также восстановлении в должности.

В Верховном суде пояснили, что иск удовлетворен частично, лишь в признании противоправным и отмене указа, в удовлетворении остальных требований - восстановлении на должности - суд отказал.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в течение 30 дней в Большую палату Верховного суда.

В свою очередь, СВР сообщает, что решением Верховного Суда от 13 января 2021 года исковое заявление Семочко удовлетворено частично.

"Признан противоправным и отменен указ президента Украины П.Порошенко от 12 апреля 2019 года №143/2019 "Об освобождении Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины" из-за нарушения процедуры подготовки Указа. В то же время Верховным Судом отказано С. Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице СВР в Facebook.

В сообщении также отмечается, что в процессе по иску Семочко СВР выступала третьим лицом, "не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора".

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко имеет недвижимости на более, чем 200 млн грн и родственников с российским гражданством и бизнесом в Крыму.

Кроме того, семья Семочко также находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, а его подчиненные добились доступа к выводам международного расследования о выведении средств из "Приватбанка".

НАБУ открыло дело по этим фактам.

Также стало известно, что Семочко через двух посредников требовал у ООО "Диавита" $250 тыс. за участие компании в тендере Министерства здравоохранения по закупке расходников для диализа.

10 июня 2020 года в ГБР заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Семочко в должность.

После начала рассмотрения дела Порошенко неоднократно вызывался на допросы по нему, однако на вызовы не приходил.