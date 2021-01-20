Нацкомиссия планирует внеплановые проверки ТЭС из-за низких запасов угля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует провести внеочередные проверки тепловых генкомпаний (ГК ТЭС) из-за критически низких запасов угля на их складах.

Согласно обнародованной на 25 января повестке заседания регулятора, проверки планируется провести на всех пяти ГК ТЭС - "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", сообщает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что проверки планируется провести на основании обращения оператора системы передач НЭК "Укрэнерго" из-за необеспечения генкомпаниями гарантированных запасов угля. В частности, на 19 января 2021 года запасы угля на станциях составляют всего 0,474 млн тонн, что пять раз ниже, чем на аналогичную дату 2020-го (2,375 млн тонн).

"В таких условиях угля на складах ТЭС при ежесуточных расходах 70-75 тыс. тонн хватит менее чем на неделю, что недопустимо в зимний период", - констатируют в "Укрэнерго".

В НЭК сообщили, что на 19 января в аварийных ремонтах находилось 16 ед. оборудования суммарной установленной мощностью 5,515 ГВт.

"При этом только на половине энергоблоков есть признаки аварийных дефектов. Большинство энергоблоков не работают по причине отсутствия угля. Генерирующие компании ТЭС проинформировали оператора системы передачи о вынужденном ограничении производства электроэнергии для накопления угля на складах электростанций", - указывают в "Укрэнерго".

Оператор обращает внимание, что недостаточное топливообеспечение ТЭС угрожает возникновением общесистемной аварии с угрозой отключения потребителей. НЭК уже был вынужден отдать команду на включение 18 января в работу блоков на "Центрэнерго" на резервном виде топлива – природном газе и активировать аварийную помощь от ОЭС Беларуси.

Как писал БизнесЦензор, Государственное ПАО "Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием, а также повышении цен на топливо.

Как известно, крупнейшим частным поставщиком угля для "Центрэнерго" является компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявляют о выполнении договора на поставку угля для "Центрэнерго" в полном объеме.

"На январь "Центрэнерго" была согласована поставка угля объемом 50 тыс. тонн, который в ближайшие дни прибудет в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго". Этот объем угля соответствует предоплате, которую внесло ПАО "Центрэнерго" (106 млн грн), и условиям, зафиксированным в спецификации к договору (1650 грн/т)", – сообщили в ДТЭК.

В холдинге уточнили, что общий объем угольной продукции, которую ДТЭК должен отгрузить до апреля 2021 года, составляет 600 тыс. тонн. По просьбе ПАО "Центрэнерго" в ноябре-декабря 2020 года поставлено 400 тыс. тонн угля, что на 100 тыс. тонн выше плана-графика, определенного договором. ·

"По просьбе ПАО "Центрэнерго" ДТЭК осуществляет поставку угля с опережением графика поставок, предусмотренного договором", – подчеркивают в ДТЭК.

Как сообщалось, 18 января "Центрэнерго" подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа. В компании уточнили, что газ от НАК "Нафтогаз Украины" "Центрэнерго" получает на условиях отсрочки платежа.

При этом ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что запуск блоков ТЭС на газе "экономически сегодня это абсолютно не обоснован". Он также сообщил, что в связи с нехваткой топлива ДТЭК начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.