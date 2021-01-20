Кабмин отказался поддержать предложение Витренко о передаче Минэнерго "Укртранснафты"

Правительственный комитет отказался поддержать инициативу Министерства энергетики о передаче ему в управление АО "Укртраснафта" от НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, сначала эту инициативу при подготовке проекта распоряжения Кабмина об оптимизации системы управления объектами госсобственности в ТЭК не поддержало Минэкономики, после чего Минэнерго обратилось в правительственный комитет.

"Однако так же, как Минэкономики, правительственный комитет не учел предложения Минэнерго по "Укртранснафте", – сказал источник агентства.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать в управления Минэнерго "Укртранснафту", "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины".

Против передачи "Укртранснафты" министерству выступил "Нафтогаз", заявив, что это может привести к кросс-дефолту по обязательствам группы на 64 млрд грн.

В итоге на заседании Кабмина 20 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Минэнерго будут переданы "Укрэнерго", "МГУ" и "Оператор рынка".

В свою очередь, министерство передаст в управление Кабмину НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Нижнеднестровскую ГЭС", ТЭЦ "ЭСХАР", "Калушскую ТЭЦ-нова" и "Лисичанскую ТЭЦ".