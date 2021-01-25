Акционер "Альфа-Банка" разместил евробонды на $50 миллионов

Компания ABH Ukraine Limited, владелец 42,4% акций "Альфа-Банка", 19 января осуществила новый выпуск еврооблигаций на $50 млн с погашением 6 июля 2022 года.

Как сообщила пресс-служба банка, облигации выпущены в виде нот участия в кредите (loan participation notes) под 8% годовых.

Еврооблигации были выпущены в соответствии с правилами, указанными в положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуски LPN имеют листинг на Франкфуртской фондовой бирже.

В целом по состоянию на 25 января в обращении находятся 15 выпусков ABH Ukraine Limited, из них 12 – в долларах США, три – в евро. Кроме того, девять выпусков были погашены.

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Как сообщалось, в июне основной акционер украинского "Альфа-Банка" – кипрская компания ABH Ukraine Limited – увеличил долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию на 1 января 2020 года) до 42,4% путем выкупа доли MSP Stiftung (Лихтенштейн).

В результате сделки Михаил Фридман увеличил свое опосредованное участие в уставном капитале "Альфа-Банка" до 32,86% (с 31,48% – на 1 января 2020 года), Герман Хан – до 21% (с 20,09%), Алексей Кузьмичев –- до 16,32% (15,64%) и Петр Авен – до 12,4% (с 11,88%).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам 2019 года составила 1,93 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2018 год (1,31 млрд грн).

"Альфа-Банк" на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (100,49 млрд грн) занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков.