Суд вернул государству месторождение сланцевого газа на Луганщине

Суд окончательно аннулировал ООО "Восточно Украинская группа" специальное разрешение на пользование нарами Западно-Крымской площади в Луганской области.

Соответствующее постановление Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял 23 декабря 2020 года, пишут Наші гроші.

Согласно материалам суда, в октябре 2013 года Госгеонедр сроком на 20 лет выдала "Восточно Украинской группе" специальное разрешение №4453 на пользование недрами Западно-Крымской площади, расположенной в трех районах (до последней админреформы) Луганской области – Попаснянском, Новоайдарском и Славяносербском (большая часть последнего находится на неподконтрольной территории).

Одним из условий відачи спецразрешения была ежегодная отчетность фирмы по опытно-промышленной разработке. В 2016 году Госгеонедр получили информацию, что отчет за предыдущий год о движении запасов "Восточно Украинская группа" не предоставила.

Госгеонедр несколько раз предоставляла фирме новые сроки для отчета, но информации не получила. После этого ведомство обратилось в суд с иском об аннулировании спецразрешения. Однако Луганский окружной административный суд и Донецкий апелляционный административный суд иск отклонили. Суды тогда, в частности, указали, что в процессе аннулирования спецразрешения контролирующий орган должен провести проверку работы недропользователя, но такой проверки проведено не было.

При этом все это время "Восточно Украинская группа" была зарегистрирована в оккупированном Луганске, участия в судебных заседаниях не принимала.

В Кассационном суде Госгеонедр указала, что предыдущие суды не полно выяснили обстоятельства дела. В частности, что подача отчетов – часть соглашения о пользовании месторождением.

Кассационный административный суд Верховного Суда установил, что Госгеонедр использовала все способы, чтобы донести информацию о нарушениях соглашения. Так как "Укрпошта" не доставляла письма в Луганск, Госгеонедр обратилась к фирме через газету "Урядовый курьер", но ответа от "Восточно Украинская группа" не получила. Поэтому су решил, что существуют правовые основания для удовлетворения жалобы госслужбы.

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ООО "Восточно Украинская группа" с 2018 года прописано в Киеве. В конце прошлого года его владельцем через Сейшельские компании "Авилла Групп Лимитед" стала харьковчанка Маргарита Белошапкина. До этого бенефициаром указывали жительницу села Тоборивка в Николаевской области Александру Кирьякову. В спецразрешении на Западно-Крымской площадь указано, что месторождение содержит нефть и газ, в том числе, сланцевый газ.

"Восточно Украинская группа" также является владельцем спецразрешения на еще одно месторождение со сланцевым газом – площадь Невская, расположенную в Кременском районе Луганской области (район граничит с Харьковской областью). Месторождение также содержит сланцевый газ, специальное разрешение выдано до 2033 году. Оба спецразрешения фирма получила в обход аукционов.

Фирма является фигурантом расследования ГБР относительно действий должностных лиц Госгеонедр в интересах частных лиц. В декабре 2019 года следователи ГБР получили разрешение суда на обыск частной квартиры для извлечения регистрационных документов "Восточно Украинская группа".