Предприятие Минздрава заявило о нехватке данных для поставок вакцины из Китая

От АО "Лекхим" до сих пор не поступили документы относительно эффективности китайской вакцины CoronaVac, а от Министерства здравоохранения – решение о регистрации этой вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), которое подписывало договор с "Лекхимом".

"Не менее чем за три рабочих дня до даты поставки поставщик ("Лекхим", – ред.) обязан предоставить заказчику свидетельство о регистрации продукции в Украине. Нам известно о рассмотрении уполномоченными органами обращения заявителя о регистрации вакцины производства компании Sinovac Biotech Ltd. Поскольку пока отсутствует информация о регистрации, мы понимаем, что процесс рассмотрения документов и принятия решения Минздрава продолжается", – сказано в сообщении.

В МЗУ также напомнили, что, согласно условиям договора, установленный показатель эффективности вакцины должен составлять не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой. Это должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.

"Для принятия товара мы ожидаем от поставщика предоставления полного пакета документов, определенных договором. Также ожидаем данные об эффективности вакцины. Указанные документы пока не предоставлены", – подчеркивают в МЗУ.

При этом, согласно договору, первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac должны быть поставлены в Украину не позднее 30 дней после ее регистрации в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае, поэтому первая партия должна быть передана и принята ГП "МЗУ" не позднее 7 марта 2021 года.

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Как сообщалось, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.