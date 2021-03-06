Минздрав оштрафует поставщика китайской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения планирует оштрафовать компанию-посредника АО "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцин против COVID-19 Sinovac.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Игорь Иващенко, передает Reuters.

"Они точно не придерживаются установленных сроков. Будут предусмотрены штрафы, указанные в контракте", - отметил он.

Иващенко не уточнил, какими будут финансовые штрафы, но по данным издания, правительство имеет право штрафовать "Лекхим" в размере 0,1% от стоимости груза за ежедневную задержку.

В свою очередь "Лекхим" отказался комментировать сложившуюся ситуацию, но на этой неделе заявил, что первая партия вакцины против COVID-19 будет поставлена 15 марта.

Также Иващенко рассказал, что решение об утверждении Sinovac ляжет на Государственное агентство по вопросам медицинских закупок Украины.

Напомним, по информации госпредприятия "Медицинские закупки Украины", "Лекхим" до сих пор не предоставил документы относительно эффективности китайской вакцины CoronaVac, а Министерство здравоохранения – решение о регистрации этой вакцины.

В МЗУ также напомнили, что, согласно условиям договора, установленный показатель эффективности вакцины должен составлять не менее 70% снижения заболеваемости в исследуемой группе по сравнению с контрольной группой. Это должно быть подтверждено в плацебо-контролируемом клиническом испытании.

При этом, согласно договору, первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac должны быть поставлены в Украину не позднее 30 дней после ее регистрации в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае, поэтому первая партия должна быть передана и принята ГП "МЗУ" не позднее 7 марта 2021 года.

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Как сообщалось, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.