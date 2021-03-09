Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса (обновлено)

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd.

Об этом сообщили в АО "Лекхим", выступающем в качестве представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, передает Интерфакс-Украина.

В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайской Sinovac Biotech "Лекхим" должен поставить в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения планирует оштрафовать компанию-посредника АО "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцин против COVID-19 Sinovac.

По информации госпредприятия "Медицинские закупки Украины", первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac должны быть поставлены в Украину не позднее 30 дней после ее регистрации в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае, поэтому первая партия должна была быть передана и принята ГП "МЗУ" не позднее 7 марта 2021 года. Но поставщик заявляет о сроке 15 марта.

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Напомним, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.