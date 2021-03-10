БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
11 665 9

Нацкомиссия начала расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

Нацкомиссия начала расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала расследование против крупнейших игроков рынка электрической энергии по подозрению в в манипуляциях на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в декабре 2020 года.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 10 марта, сообщает отраслевое издание ExPro.

В частности, фигурантами расследований стали ПАО "Центрэнерго", ЧАО "Синтез Ойл" и ООО "Юнайтед Энерджи", ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "Ютилити Трейдинг" и ООО "Нова-Энергетическая компания", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго", а также ГП "Гарантированный покупатель".

"В течение января-февраля 2021 года в НКРЭКУ поступило значительное количество обращений "Оператора рынка" и Антимонопольного комитета относительно возможных злоупотреблений определенных участников рынка на определенных сегментах рынка. С учетом выявленных фактов предлагаем начать расследование в отношении поведения этих субъектов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в январе-феврале 2021 года", – прокомментировала решение член регулятора Ольга Бабий.

Согласно обоснованию к проекту одного из решений, ГП "Оператор рынка" письмом от 11 декабря 2020 года сообщило о нетипичном поведении "Центрэнерго" и "Юнайтед Энерджи".

Согласно служебной записке Департамента энергорынка, 11 декабря этими компаниями был значительно увеличен объем заявок на куплю-продажу с одновременным уменьшением цены в заявках. Также в записке указано, что 16 декабря 2020 года "Юнайтед Энерджи" на рынке двусторонних договоров не смог купить у "Синтез Ойла" объем электрической энергии, при этом объем продаж по двусторонним договорам "Юнайтед Энерджи" не уменьшило.

Как указали в НКРЕКП, такая информация от "Оператора рынка" и Департамента энергорынка указывает на возможную предварительную договоренность между компаниями и попытки манипулирования рынком.

Также, НКРЕКП на заседании 10 марта планирует рассмотреть проекты постановлений о начале расследований против "Укргидроэнерго", "Ютилити Трейдинг", "Нова-Энергетическая- Компания", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Гарантированный покупатель" из-за возможных манипуляций на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

В частности, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпані

Автор: 

Джерело:  ExPro
Коломойський Ігор (1772) розслідування (231) ДТЕК (1359) НКРЕКП (1442) Електрика (1240)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Акт Шермана (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Sherman Act) - первый антитрестовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антимонопольный ) закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , провозгласивший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступлением препятствование свободе торговли созданием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 треста (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F монополии ) и вступление в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
показати весь коментар
10.03.2021 18:39 Відповісти
Украина должна на законодательном уровне признать преступлением олигархов (олигархи - это богатых бизнесменов, которые влияют на политику государства в своих интересах). И при любом факте такого влияния - нужно наказывать в виде - штрафов, конфискаций и тюремных сроков!
показати весь коментар
10.03.2021 18:42 Відповісти
хто ж їх посадить ? самі себе?
В Україні функції менеджменту виконують олігархи..
показати весь коментар
10.03.2021 21:21 Відповісти
нужно референдум провести и народ может принять закон по которому за олигархию уголовно наказывать - под олигархией понимается влияние большого бизнеса на политику в своих интересах. любое выявление такого факта должно наказываться! Законы нужно принять правильные, которые запретят олигархию, которые запретят монополии, которые запретят коллаборантов, и т.п. Только тогда возможно будет жить в нормальной стране!!!
показати весь коментар
10.03.2021 22:22 Відповісти
на самом деле можно поступить гараздо проще. У вышеназванных олигархов полно грехов и без принятия законов.- Рейдерства,убийства,рекет. Стоит только копнуть.
показати весь коментар
11.03.2021 11:28 Відповісти
два дибіла в Україні-сіла.
показати весь коментар
10.03.2021 21:34 Відповісти
Грабили И Грабить Будут ! При такой то идиотской власти...
показати весь коментар
10.03.2021 21:35 Відповісти
неужели хозяева, топ менеджеры большого, а также среднего, малого бизнеса не в состоянии с генерировать движ, партию и закучковать нарид в граждан?
ведь все перечисленные мы терпилы, лохи, овцы, бараны, которых стрижет и режет кучка олигархов
показати весь коментар
11.03.2021 10:54 Відповісти
Казалось бы, прошли выборы в США, а что в Украине творится, не веришь своим глазам...
показати весь коментар
11.03.2021 11:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 