НАБУ вновь призвало Венедиктову сменить прокурора по делу "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вновь призывает генерального прокурора Ирину Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу "Роттердам+".

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram, Бюро неоднократно обращалось с просьбой заменить Виталия Пономаренко-за его неэффективности, но пока ответа от генпрокурора так и не получило.

В НАБУ напомнили, что представители потерпевших по делу обратились в суд с просьбой об отводе Пономаренко, но Высший антикоррупционный суд (ВАКС), который уже однажды отменил решение Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+", 18 марта отказал в отводе прокурора.

"Суд указал , что основания для отвода являются исчерпывающими, однако, несмотря на действия прокурора в производстве, вопросы его отвода из-за неэффективности вне компетенции суда", – пояснили в НАБУ.

В связи с этим НАБУ призывает генпрокурора "наконец заменить Виталия Пономаренко как неэффективного процессуального руководителя, который препятствует доведению дела "Роттердам+" до ВАКС".

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Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 29 января анонсировала судебную проверку дважды закрывшего дело "Роттердам+" прокурора САП Пономаренко. Позже, в середине февраля, она заявила, что этим делом должен заниматься новый глава САП.

Напомним, 21 января стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+",, в качестве подозреваемых в котором проходят ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ. Однако 24 января и.о. глаы САП Максим Грищук принял решение возобновить расследование по делу "Роттердам+". 27 августа 2020 года этот же прокурор САП Виталий Пономаренко уже принимал решение закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+".

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НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября 2020 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.