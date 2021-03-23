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Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6,5 миллиарда

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6,5 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 23 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,45 млрд грн, что в 2,2 раза меньше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие шестимесячные облигации были размещены на 553,73 млн грн при спросе в 1,12 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,59% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 9,03%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 4,7 млрд грн, ставка по ним выросла до 10,75% годовых с 10,74% неделей ранее.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 1,12 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,10% с 11,08% на прошлом аукционе.

Двухлетние облигации были размещены на 4,52 млн грн под 11,7% годовых, а трехлетние – на 111,11 млн грн под 12,05%.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее. При этом Минфину удалось снизить ставки только по самым коротким трехмесячным облигациям, тогда как для других ОВГЗ в гривне они вновь начали расти.

Автор: 

держборг (1087) Мінфін (2931) ОВДП (808) облігації (1465)


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Самое интересное, что экономика США построена на вливаниях населения в бизнес, а у нас как-то по-дебильному текст написан. Ну не можете вы купить эти облигации, оближитесь, это просто красивый текст.
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23.03.2021 20:43 Відповісти

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