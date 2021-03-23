Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 6,5 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 23 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,45 млрд грн, что в 2,2 раза меньше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие шестимесячные облигации были размещены на 553,73 млн грн при спросе в 1,12 млрд грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 8,59% годовых, тогда как две недели назад они размещались под 9,03%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 4,7 млрд грн, ставка по ним выросла до 10,75% годовых с 10,74% неделей ранее.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 1,12 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,10% с 11,08% на прошлом аукционе.

Двухлетние облигации были размещены на 4,52 млн грн под 11,7% годовых, а трехлетние – на 111,11 млн грн под 12,05%.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 марта аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 14,3 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем неделей ранее. При этом Минфину удалось снизить ставки только по самым коротким трехмесячным облигациям, тогда как для других ОВГЗ в гривне они вновь начали расти.